Gianni Sperti e Gemma Galgani: scontro social/ “C’era una mummia e ti ho pensato…

Gianni Sperti: è in vacanza in Egitto ma pensa a Gemma Galgani …

È estate e uno dei programmi più seguiti della Mediaset, Uomini e Donne, ha ufficialmente chiuso i battenti per riaprire col fresco di Settembre. Nonostante però non si vedano, i protagonisti del programma continuano a battibeccare sui vari social. Questa volta è il turno dell’opinionista Gianni Sperti che, dalla vacanza in Egitto, lancia una frecciatina alla dama più famosa del parterre femminile: Gemma Galgani. Quest’ultima è stata più volte, durante il programma, vittima degli scherzi di Tina Cipollari che, ormai da anni, è solita chiamarla “mummia”.

Così, durante la sua vacanza esotica a Il Cairo Gianni Sperti ha visitato il Museo della Civiltà Egizia e, guardando tutte quelle mummie imbalsamate, non è riuscito a non pensare alla povera Gemma. Ha così pubblicato una history Instagram dove scrive: “Ho appena finito di visitare il Museo della Civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano moltissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei… Scusa Gemma Galgani”, taggandola e taggando anche la collega Tina Cipollari.

Come l’ha presa Gemma Galgani? Ecco la risposta …

Ovviamente la reazione “all’attacco” di Gianni Sperti non è tardata ad arrivare. Ma questa volta non ci sono lacrime o insulti, ebbene sì Gemma Galgani ha preso la faccenda con grande ironia! Anche lei si sta vivendo le vacanze a pieno prima del ritorno a Uomini e Donne, girando per l’Italia e rilassandosi ha forse tra i progetti quello di una nuova operazione estetica. Così ha deciso di replicare a Gianni anche lei nelle history Instagram dove, riposando la storia di Gianni ha aggiunto:” La tua fortuna è che l’unica vera mummia può essere fotografata facendo anche meno strada”.

Insomma, un botta e risposta simpatico e tra amici. Ovviamente anche l’opinionista più temuta del programma, Tina Cipollari, è implicata nella faccenda, questa volta però si è limitata a ripostare la storia senza aggiungere nient’altro, né battute o epiteti. Che sia l’unica, tra i tre, che effettivamente si sta godendo le vacanze senza pensare al programma? Tanto di tempo per frecciatine, discussioni e commenti al vetriolo ne avranno certamente con l’inizio del programma.











