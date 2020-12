Gianni Sperti, morto il padre/ “Ciao papà”, sui social l’abbraccio di Uomini e Donne

Grave lutto per Gianni Sperti: è morto il padre. Ad annunciarlo è stato proprio il ballerino e opinionista di Uomini e Donne, che ha usato il suo profilo Instagram per comunicare ai fan la triste notizia. Ha, infatti, condiviso un’immagine con uno sfondo nero a cui ha allegato una frase di commiato per il padre: “Ciao papà”. Gianni Sperti non ha specificato le cause della morte del padre, né quanti anni avesse l’uomo, ma qualche mese fa, più precisamente a giugno, aveva condiviso una foto emozionante in cui si immortalava in un abbraccio col padre dopo i mesi di lontananza trascorsi a causa del lockdown.

“Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà”, scrisse in quell’occasione. Ora il terribile lutto. Unanime il cordoglio da parte del pubblico del programma di Maria De Filippi, dei suoi fan e di alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Ad esempio, a mandargli messaggi di cordoglio gli ex “tronisti” di Uomini e Donne come Clarissa Marchese, Giulia Latini e Ida Platano.

MORTO PADRE GIANNI SPERTI:

Un cuore nero per il lutto: questo si è limitato a scrivere Gianni Sperti nella didascalia del post con cui ha annunciato che il padre è morto. Poi una valanga di affetto tramite i commenti di amici e fan. Ci sono i cuori lasciati da Trash Italiano, Natalia Paragoni, Angela Nasti, Rosa Perrotta, Alessandro Calabrese, Riccardo Guarnieri, Sara Amira, Pietro Tartaglione, Sabrina Ghio, Davide Basolo, ma anche le condoglianze del calciatore Danilo Soddimo. Tutto il mondo di Uomini e Donne di Maria De Filippi stretto attorno a Gianni Sperti. “Mi dispiace tanto..ti sono vicino..un abbraccio”, ha scritto Roberta Di Padua del Trono Over. Ma la lista è lunghissima, grande quanto l’affetto su cui può contare il ballerino, che l’anno scorso, in occasione del 50esimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, aveva celebrato il grande amore che li ha uniti pubblicando una foto delle loro nozze. “Vi amate come il primo giorno, forse un po’ di più”, aveva scritto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)





© RIPRODUZIONE RISERVATA