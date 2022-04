Gianni Sperti ricorda Piero Sonaglia/ “Abbraccio prima delle registrazioni: un rito…”

Anche Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, ha voluto ricordare nella serata di ieri Piero Sonaglia, il compianto assistente di studio Mediaset noto per aver a lungo lavorato con Maria De Filippi, stroncato da un infarto. Gianni ha voluto dedicare un lungo post Instagram a Piero, conosciuto ben venti anni fa. L’ex ballerino si è rivolto direttamente all’uomo recentemente scomparso svelando quello che sta succedendo da diverse ore: “Sto ricevendo migliaia di messaggi da tutto il pubblico che ti ha visto da casa ma soprattutto dal pubblico in studio che ti ha conosciuto di persona. Tutti dicono la stessa cosa: era sempre sorridente, dolce e disponibile con tutti, così come ti ho conosciuto io più di vent’anni fa”.

Gianni Sperti ha svelato una sorta di rito che era solito avere proprio con Piero Sonaglia sin dal loro primo incontro: “Dal primo giorno ci siamo scambiati un abbraccio prima di cominciare le registrazioni, ormai era diventato un rito; non potevamo cominciare senza il nostro abbraccio”.

Gianni Sperti ed il toccante messaggio social per Piero Sonaglia

Tra Gianni Sperti e Piero Sonaglia c’era molto più di un semplice incontro sul posto di lavoro. E’ quanto emerge dalle parole dell’opinionista storico di Uomini e Donne, il quale nel suo lungo post social ha proseguito: “Mi hai teso la mano, abbiamo parlato tanto, io e te, delle nostre vite e mi hai sempre dato i consigli giusti. Mi hai supportato nei momenti difficili sia dietro le quinte che in studio. Mi sentivo protetto con te”.

Dopo la morte improvvisa dell’assistente di studio, che ha lasciato interdetti molti personaggi noti che tuonano attorno alle trasmissioni televisive di Maria De Filippi, anche Gianni ha lasciato intendere quanto per lui sarà difficile in futuro fare a meno della sua presenza: “Sarà difficile continuare la mia strada senza il tuo abbraccio ma non lo dimenticherò mai cosi che potrà scaldarmi per sempre il cuore”, ha concluso. Decine i messaggi di cordoglio e sconcerto da parte di ex protagonisti della trasmissione pomeridiana di Canale 5, da Gemma Galgani a Massimiliano Mollicone, passando per Davide Basolo, Cristina Incorvaia, Costantino Vitagliano, Francesco Monte e Sabrina Ghio.

