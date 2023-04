Gianni Sperti sbotta contro Armando a Uomini e Donne/ “Sei cattivo”: Maria…

Gianni Sperti contro Armando Incarnato

Scintille nella puntata di Uomini e Donne dell’11 aprile. A finire sott’accusa è stato Armando Incarnato che si è scontrato prima con Riccardo Guarnieri, poi con Aurora Tropea che l’ha accusato di aver fatto un provino per il Grande Fratello Vip e infine con Gianni Sperti. A scatenare lo scontro con l’opinionista è stata un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine in cui Armando consiglia a Gianni di “cambiare e per lui aggiungerei un manuale per il perfetto opinionista”. Parole che non piacciono a Gianni che, dopo aver letto parte dell’intervista, si scaglia contro il cavaliere napoletano.

“Io non so fare l’opinionista e tu sei qua per sopperire alle mie mancanza. Dove non arrivo io, arrivi tu. Io sono un po’ più stupido, tu sei intelligente e sai tutto. Tu sei una persona che ha dentro di sé la cattiveria. Non fai altro che trovare informazioni sulle persone, lo fai con tutti e lo fai anche con me. A me tu che sappia tutto di me, non me ne frega. A me della tua vita non interessa. Di tutti i messaggi che ti arrivano sulle persone che non arrivano a noi, ma arrivano a te perché pensano che tu faccia parte della redazione o sei tu che fai in modo che ti arrivino per minacciare le persone? Quando mi vieni a dire che di me sai tutto e fai il sorrisetto è una minaccia”, sbotta Sperti.

La replica di Armando Incarnato

Di fronte alle dure parole di Gianni Sperti, Armando Incarnato perde la pazienza: “Mi stai scocciando. Ora stai zitto e mi fai parlare. Le persone che stanno in questo studio vengono da più città italiane. La gente mi manda dei messaggi e l’ho sempre detto che non sono la redazione, c’è un numero verde per le segnalazioni. Stai esagerando. Ma va bene così”.

Tra i due s’intromette Maria De Filippi che spiega che non esiste alcun numero vedere per le segnalazioni e, di fronte alla reazione furiosa di Armando, prova a fargli capire il punto di vista di Gianni che potrebbe aver dato alle sue parole un’interpretazione diversa. Gianni, inoltre, si chiede perchè sia Armando a ricevere le varie segnalazioni e Incarnato risponde: “Se tu hai un profilo con milioni di follower ti perdi qualche messaggio. Io ho un profilo umile, più piccolo e li leggo tutti”.

