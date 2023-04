Gianni Sperti “Soffro di ansia”/ “Momento più bello di Uomini e Donne? Ritorno di…”

Gianni Sperti e le liti a Uomini e donne

Protagonista indiscusso da anni di Uomini e donne, Gianni Sperti, insieme a Tina Cipollari, commenta le vicende sia del trono classico che del trono over. Soprattutto con le dame e i cavalieri dà spesso vita ad accese discussioni. L’ultima è quella avuta con la dama Paola Ruocco di cui non ha condiviso alcuni atteggiamenti. “Personalmente non amo le donne che sono alla ricerca di uomini perfetti e poi li scartano, magari, per un singolo difetto. Mi spiace quando le persone vengono messe in ridicolo. Paola non ha un bel modo di parlare, di reagire, a volte è anche un po’ aggressiva”, spiega Gianni in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

Gianni Sperti e Armando distruggono Paola a Uomini e Donne/ "Vuota e piena di cattiveria! Vattene"

Sono tanti i momenti vissuti a Uomini e donne, ma qual è quello più emozionante secondo Sperti? “Di sicuro il ritorno in studio di Serena Enardu, quando era tronista Giovanni Conversano: lui non ha neanche avuto bisogno di parlare, si è alzato e le è andato subito incontro per abbracciarla“, ricorda Sperti.

Gianni Sperti e Armando Incarnato, resa dei conti a Uomini e Donne/ "Ti do la mano…"

Gianni Sperti e gli attacchi di ansia

Gianni Sperti ha da poco compiuto 50 anni. Un traguardo importante per l’ex ballerino che, nel corso della propria vita, ha affrontato anche momenti difficili. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, così, Sperti racconta di soffrire di attacchi di ansia che sta imparando a gestire grazie all’aiuto di uno psicologo come aveva raccontato anche nello studio di Uomini e Donne svelando di aver sofferto di un disturbo alimentare.

«A causa dell’ansia faccio fatica a uscire per strada – ha detto l’ex ballerino -. Ho delle insicurezze, non sempre mi sento all’altezza delle situazioni. Però ecco, non c’è nulla di male a farsi curare e a parlare dei percorsi terapeutici».

Gianni Sperti, rivelazione choc/ "Momento difficile, sto andando in terapia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA