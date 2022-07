Gianni Sperti vittima della “maledizione di Gemma Galgani?”/ Ancora problemi in Egitto…

Gianni Sperti, vacanza da incubo in Egitto: persi nuovamente i bagagli

Una vacanza da incubo per Gianni Sperti che, atterrato in Egitto per qualche giorno di relax, continua a vivere una disavventura dietro l’altra. L’ultima in ordine cronologico è il secondo smarrimento di bagagli nel giro di pochi giorni, dopo quanto accaduto una volta atterrato in terra africana. L’opinionista di Uomini e donne ha infatti condiviso una Instagram story sul proprio profilo, in cui ha spiegato quanto accaduto, ironizzando anche sulle vicissitudini che l’hanno visto coinvolto: “La chiameremo ‘La maledizione del Nilo‘“.

Gianni Sperti e Gemma Galgani: scontro social/ "C'era una mummia e ti ho pensato…

“Questa mattina ho preso un volo da Il Cairo destinazione Luxor. Potete immaginare la paura che avevo ad imbarcare il mio bagaglio. Paura fondata perché il mio bagaglio non è arrivato. La compagnia è sempre la stessa, Egyptair, con la quale non viaggerò mai più. Fortunatamente questa volta ho portato con me la macchina fotografica. Ho viaggiato tanto, molti di voi lo sanno perché mi seguite, e non mi è mai successo“.

Gianni Sperti, la vacanza inizia male dopo Uomini e Donne/ "Per cinque giorni senza…"

Gianni Sperti e le disavventure in Egitto: una vacanza piuttosto turbolenta

Per Gianni Sperti il viaggio si sta rivelando sempre più un incubo ed è certo che non si affiderà più alla compagnia aerea che ha messo a rischio i suoi bagagli. Questa volta, fortunatamente, se ne è impossessato in breve tempo come rivelato in una delle successive Instagram stories: “L’incubo è durato poco stavolta. Forse perché mi sono fatto sentire“. L’opinionista di Uomini e donne tuttavia ha dovuto fare i conti con il primo smarrimento ufficiale dei bagagli, avvenuto non appena era atterrato in Egitto.

Gianni Sperti replica a Paola Barale/ "Ognuno ricorda ciò che vuole ma..."

“Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo, ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato” aveva spiegato su Instagram, commentando la condizione di disagio vissuta. Nonostante sembri “maledetta”, la vacanza di Gianni Sperti è anche all’insegna dell’ironia. Il volto tv non ha infatti risparmiato frecciatine a Gemma Galgani mentre visitava il Museo della Civiltà Egizia. “Nel piano inferiore c’erano moltissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei… Scusa Gemma Galgani” il commento social.













© RIPRODUZIONE RISERVATA