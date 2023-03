Giappone batte gli Usa al World Classic baseball/ Video, show della leggenda Ohtani

La nazionale di baseball del Giappone ha vinto le World Baseball Classic 2023, superando in finale i padroni di casa degli USA. A Miami gli atleti nipponici hanno avuto la meglio sugli americani con il risultato di tre a due, conquistando il terzo titolo su cinque edizioni della competizione disputata. Come sottolineato dai colleghi di Sky Sport, si è trattata di una sfida quella fra Giappone e Usa di baseball davvero combattuta, con pochi punti e quasi tutti giunti grazie a dei fuoricampo. A sbloccare il punteggio ci ha pensato Trea Turner, senza dubbio il migliore fra gli americani, ma gli avversari sono riusciti a pareggiare immediatamente con Munetaka Murakami, grazie ad un fuoricampo.

E’ quindi arrivato un altro fuoricampo con Okamoto, prima del punto di Schwarber che ha riportato in gara gli Stati Uniti. Si è a arrivati così all’ultima ripresa, con il manager giapponese Kuriyama che ha dato spazio alla superstar del Giappone baseball, Shohei OhtaNi, impegnato come lanciatore. Il giocatore di baseball milita fra le fila dei Los Angeles Angels, ed è compagno di squadra di Mike Trout (avversario degli Stati Uniti): i due sono ritenuti da molti i migliori giocatori al mondo.

GIAPPONE USA BASEBALL, MVP ALLA LEGGENDA OHTANI

Alla fine, sull’ultimo turno di battuta, è arrivato lo strikeout che ha premiato il lanciatore giapponese e consente così alla selezione nipponica di ottenere la vittoria senza perdere nemmeno una gara. A Shoehi Ohtani è andato anche il titolo di MVP, il miglior giocatore della manifestazione, e premio che lo ha consacrato come una vera e propria leggenda del baseball qual è.

Le telecamere, prima della super sfida fra Giappone e USA, hanno inquadra Ohtani mentre pronunciava un discorso motivazionale ai compagni: “Smettiamola di ammirarli – le parole del lanciatore – se li ammiri, non puoi superarli. Siamo venuti qui per superarli, per raggiungere la cima”. Quindi ha concluso: “Per un giorno, gettiamo via la nostra ammirazione per loro e pensiamo solo a vincere”. Che show.

