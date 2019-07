Giappone Italia pallanuoto femminile, Universiadi 2019/ Risultato: match decisivo

Giappone Italia, in diretta dalla piscina Comunale di Casoria, è la partita di pallanuoto femminile, in programma oggi mercoledi 10 luglio 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 19,30. Banco di prova di grandissimo prestigio quello di questa sera per il nostro Setterosa che approda quindi la tabellone dei quarti di finale per tale disciplina alle Universiadi 2019 di Napoli. Le nostre azzurre infatti stanno vivendo questa magnifica 30^ edizione della manifestazione non solo da padrone di casa ma pure da grandissime protagoniste: lo dimostra il match di questa sera che vedrà l’Italia contendersi il pass per le semifinali del tabellone della pallanuoto femminile contro il Giappone, rivale che potrebbe risultare coriaceo. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Giappone Italia, al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

GIAPPONE ITALIA PALLANUOTO FEMMINILE, UNIVERSIADI 2019: IL CONTESTO

Siamo quindi in attesa di vedere in vasca le nostre azzurre ma prima di udire il fischio d’inizio per questo match dei quarti di finale alle Universiadi 2019 di Napoli, è utile andare a vedere come le due nazionali di pallanuoto femminile sono arrivate ad affrontarsi a viso aperto nella diretta Giappone Italia. Partendo chiaramente dalle azzurre non possiamo che celebrare il grande percorso nelle nostre beniamine, davvero impeccabili nella prima parte del torneo per le Universiadi 2019 di Napoli. Il nostro Setterosa infatti ha terminato da prima la fase a gironi, chiudendo a pieni punti e inanellando vittorie sontuose contro Russia, Australia, Usa e Cina. Forte di tale primato, la nostra nazionale ha quindi avuto anche il privilegio del miglior sorteggio per il tabellone finale. Ricordiamo infatti che il Giappone ha chiuso la fase a gruppi solo alla terza casella della classifica, l’ultima valida per le qualificazioni ai quarti di finale. Nel gruppo A le nipponiche infatti hanno accumulato solo 4 punti, totalizzano due successi con Francia e Repubblica Ceca ma pure due sconfitte con Canada e Ungheria. Non ci resta quindi che dare la parola alla vasca a cui le nostre azzurre approdano da naturali favorite alla vittoria e quindi al passaggio alle semifinali per la pallanuoto femminile alle Universiadi 2019 di Napoli: l’Italia si coprirà ancora di gloria?

