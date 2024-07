Ilaria D’Amico incinta di Gigi Buffon?/ “Amici confermano l’arrivo di un figlio”: l’indiscrezione bomba

Ilaria D’Amico è incinta del secondo figlio di Gigi Buffon? L’indiscrezione

Ilaria D’Amico è incinta? È questa l’indiscrezione che riporta sotto i riflettori una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni, che dopo 11 anni d’amore potrebbe accogliere nella famiglia allargata un altro bebè. A lanciare il gossip è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune foto della giornalista con un pancino sospetto. Le immagini, scattate a Milano, hanno subito fatto il giro del web, alimentando le voci di una possibile gravidanza.

Se le foto non fossero però sufficienti a convincere i lettori, il settimanale ha aggiunto di aver contattato alcuni amici della coppia che avrebbero confermato la lieta notizia. Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sarebbero dunque in procinto di diventare genitori, ma il condizionale sarebbe al momento ancora d’obbligo: entrambi molto riservati sulla propria vita privata, non hanno infatti ancora commentato le indiscrezioni.

La coppia, in questi 11 anni d’amore, ha sempre dimostrato grande affiatamento e complicità. Insieme hanno costruito una famiglia felice con i tre figli: Leopoldo Mattia, nato dalla loro relazione, Louis Thomas e David Lee, avuti da Buffon dal precedente matrimonio con Alena Seredova.

Cero è che l’arrivo di un secondo figlio potrebbe spingere la coppia a compiere il tanto atteso passo del matrimonio. Già nell’estate del 2023, Buffon aveva dichiarato in tv di essere pronto a sposare la sua Ilaria, facendo sognare i fans. Il matrimonio, inizialmente previsto per giugno 2024, non è poi stato celebrato, ma l’ipotesi che i due possano convolare a nozze con l’arrivo di un altro bebè in famiglia diventa più concreta che mai. Solo nelle prossime settimane scopriremo se le indiscrezioni si riveleranno fondate: non resta che attendere il lieto annuncio della coppia.

