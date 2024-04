Gigi D’Agostino: “Ho sconfitto la malattia grazie alla musica, ne sono certo!”/ “Sanremo mi ha illuminato…”

Quante notti all’insegna dell’euforia più gioiosa, del nostalgico desiderio di dedicarsi al divertimento, alla spensieratezza a suon di musica, portano la firma di Gigi D’Agostino. L’icona della musica dance ha fatto sognare intere generazioni, un turbinio di emozioni veicolate dall’alto della sua console e che hanno scritto pagine di vita per milioni di appassionati e non solo. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro una grave malattia che mi ha colpito in modo aggressivo”, scriveva così sui social il dj nel 2021, annunciando uno stop dovuto e forzato per dedicarsi alle cure.

Oggi, Gigi D’Agostino sta bene: come riporta TgCom24, il dj ha raccontato di aver vinto la sua personale battaglia contro la malattia e prossimamente tornerà ad esibirsi dal vivo presso la Fiera Milano Live a Rho. “Ora ho questa meravigliosa seconda vita che non pensavo di poter avere e ne sono felice, rivedo spiragli di luce dove pensavo che ci fosse solo oscurità”. Queste le parole de Il Capitano in un’intervista per Repubblica, che ha poi parlato come la musica ha avuto un ruolo decisivo nel suo percorso di ripresa: “Ne sono certo, c’è qualcosa di inspiegabile legato alle vibrazioni e alle frequenze; credo che la mente riceva le forze che lei stessa genera… Con la musica mi ci sono curato più e più volte”.

Gigi D’Agostino, l’amarezza di essere ‘escluso’ per la malattia: “E’ successo ad un festival…”

Gigi D’Agostino – come riporta TgCom 24 – intervistato dal quotidiano si è anche espresso a proposito del suo ritorno in scena in occasione del Festival di Sanremo 2024, sottolineando però come a causa di un’altra kermesse abbia sofferto per un trattamento per nulla edificante per via della malattia. “C’è stato il dolce e l’amaro, quando succedono certe cose tutto diventa buio e rimani da soli, in tanti ti eclissano… Avrei dovuto suonare ad un festival austriaco di musica elettronica nel 2022: ero pronto ma hanno rifiutato la mia presenza annunciando al pubblico che stavo male”. Gigi D’Agostino ha dunque aggiunto: “Mi hanno scartato, è stato un gesto di discriminazione, mi sono sentito difettoso. Da lì sono andato in tilt e mi sono chiuso sempre di più; per fortuna è arrivata la proposta di Sanremo che mi ha illuminato e sono riuscito a ripartire”.

Il successo mondiale di Gigi D’Agostino è ammirato, meritato e soprattutto incredibile; tanto da stupire anche lo stesso dj ancora oggi. “Mi meraviglia ogni giorno, è qualcosa di misterioso. Il successo si sogna, chi non lo desidera?” – ha raccontato Il Capitano a Repubblica – “Ma un conto è avere il desiderio di far urlare forte ciò che hai dentro e altra cosa è inseguire a tutti i costi il successo. Il primo modo ti fa arrivare nelle case della gente, il secondo non lo so”.











