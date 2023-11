Gigi D’Alessio e un noto rapper tra i Big in gara a Sanremo 2024?/ Continuano gli spoiler sul Festival

Sanremo 2024, Gigi D’Alessio e un noto rapper tra i big in gara? Continuano i rumors

Manca sempre meno all’inizio della kermesse canora più longeva e seguita del nostro Paese ed in attesa degli annunci ufficiali non passa giorno in cui non vengano fuori delle indiscrezioni su chi saranno i cantanti in gara a Sanremo 2024. E l’ultimo rumors in ordine di tempo lo ha lanciato il settimanale Chi. Secondo il magazine tra i 24 Big in gara al Festival di Amadeus potrebbe essere Gigi D’Alessio. Il cantautore partenopeo, attuale giudice a The Voice Kids, ha all’attivo solo cinque partecipazioni al Festival di Sanremo. La prima volta che è salito sul palco dell’Ariston è stato il 2000 quando si fece conoscere al grande pubblico con Non dirgli mai mentre l’anno successivo partecipò con Tu che ne sai e nel 2005 con L’amore che non c’è. Dopo una pausa di otto anni è ritornato a Sanremo nel 2012 con Respirare in coppia con Loredana Bertè ed infine nel 2017 con La prima stella.

Adesso Gigi D’Alessio è pronto a tornare in gara a Sanremo 2024?

Gigi D'Alessio a Loredana Bertè: "Ti blocco su Whatsapp!"/ "Scontro" a The Voice Kids: "Senza ritegno"

Gigi D’Alessio non è l’unico nome annunciato dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2024 da Chi. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, si legge anche il nome di un altro artista napoletano espressione della nuova generazione di rapper Geolier. Il giovane rapper classe 2000 il cui vero nome è Emanuele Palumbo è venuto alla ribalta nel 2020 con il singolo Chiagne in coppia con Lazza, già in gara l’anno scorso e classificatosi al secondo posto con Cenere, e prodotto da Takagi e Ketra. Al contrario di Gigi D’Alessio, Geolier sarebbe per la prima volta in gara al Festival di Sanremo.

Denise Esposito, compagna Gigi D'Alessio/ Lui: "ho scritto una canzone dedicata alla persona che amo"

Gigi D’Alessio e Geolier in gara a Sanremo 2024? Gli ultimi rumors sul Festival

Amadeus annuncerà i 24 Big in gara a Sanremo 2024 domenica 3 dicembre ma nel frattempo i rumor sui possibili cantanti in gara si rincorrono. Sembra certa la presenza di quattro cantanti di Amici, anche se in edizioni diverse: Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso e i The Kolors. Si vocifera anche il ritorno dei vincitori dell’edizione 2015 Il Volo (Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto e dell’icona anni 80 Marcella Bella.

Gigi D’Alessio e Geolier saranno in gara al Festival di Sanremo 2024? Al momento non si sa con certezza. Certa invece è la presenza di Marco Mengoni come co-conduttore e ospite in una serata, Amadesu al Tg1 ha annunciato la presenza di Giovanni Allevi e sempre al Tg1 delle 20:00 il conduttore della kermesse canora oggi annuncierà le co-conduttrici.

Andrea e Gigi D'Alessio, figlio e ex Anna Tatangelo/ "Non provo amarezza, le storie cominciano e finiscono"

© RIPRODUZIONE RISERVATA