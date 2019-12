Gigi D’Alessio, fidanzato Anna Tatangelo/ Amore ritrovato ma con qualche riserva?

Gigi D’Alessio è il fidanzato di Anna Tatangelo, tra i protagonisti la notte di San Silvestro dell’evento televisivo Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci da Piazza Libertà a Bari in diretta su Canale 5. Per D’Alessio è stato un Natale impegnativo visto, subito dopo la vigilia, ha dovuto lasciare la compagna e la famiglia per andare a Napoli dove è stato protagonista di due concerti – evento con Nino D’Angelo presso il Palapartenope di Napoli. Un sodalizio artistico che ha visto, due dei re musicali di Napoli, esibirsi insieme sullo stesso palcoscenico in uno spettacolo dal titolo “Figli di un Re Minore”. La “coppia” musicale recentemente è stata anche ospite a Domenica In di Mara Venier dove hanno raccontato il motivo di un loro recente litigio: “si è vero, noi avevamo litigato. Poi ci siamo rivisti e abbiamo rimesso tutto apposto. Noi litighiamo perché siamo due prime donne. Nelle famiglie c’era la parte D’alessiana e la parte D’angeliana. Con questi concerti abbiamo unito un popolo diviso. Stavamo buttando tutto all’aria per stupidate, ma noi ci vogliamo bene”.

Gigi D’Alessio a Sanremo 2020 in gara con Nino D’Angelo?

E’ di questi giorni la notizia che vorrebbe Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo tra i possibili big della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, la kermesse canora condotta da Amadeus e in partenza dal 4 febbraio su Rai1. In merito all’indiscrezione che li vorrebbe entrambi in gara a Sanremo, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo nel salotto di Mara Venier hanno dichiarato: “se dobbiamo partecipare a Sanremo, dobbiamo andare a colpo sicuro. Se fallisco io, c’è lui a riprendermi. Se fallisce lui, ci sono io. Ma se falliamo insieme, dopo chi ci sostiene?”. Non solo, i due artisti napoletani prima di sedersi al pianoforte hanno ironizzato dicendo: “siamo due prime donne” e poco dopo hanno deliziato i presenti e il pubblico con alcuni successi della loro carriera e alcune canzoni evergreen della canzone napoletana.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: l’amore ritrovato ma…

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono più innamorati che mai. La coppia dopo un periodo di crisi è tornata insieme ed oggi appaiono più inseparabili che mai. Durante il recente programma “20 anni che siamo italiani” D’Alessio ha invitato la compagna sul palco con cui ha duettato sulle note di “Un nuovo bacio”. A fine esibizione Vanessa Incontrada ha domandato a Lady Tata se il cantante fosse simpatico anche nella vita di tutti i giorni, ma la risposta di Anna è stata inaspettata. “A casa un po’ meno…” ha detto ironica la cantante di “Essere una donna”. Una battuta oppure la Tata ha voluto lanciare una velata frecciata al futuro marito?



