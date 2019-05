GIGI D’ALESSIO/ Video, “Morgan? E’ un musicologo pazzo, ma buono” (The Voice 2019)

Durante l’ultima puntata di The Voice of Italy 2019, Gigi D’Alessio in occasione delle Battle ha avuto un duro confronto con Morgan per via di una sua scelta. Il cantautore napoletano, chiamato a scegliere tra Eliza G. ed Elisabetta, ha optato per la prima generando un’accesa polemica con Morgan. “Bisogna fare una scelta intelligente.;”Elisabetta ha cinque figli me lo ricordo. Eliza G invece ha avuto un grande successo in Sudamerica. Elisabetta ha diversi anni in meno, quindi io voglio dare la possibilità ad Eliza” ha detto D’Alessio, ma Morgan ha immediatamente replicato: “Non condivido la tua scelta. Elisabetta ha 5 figli, ha bisogno di lavorare, dovevi darle una possibilità. Ma stiamo scherzando? Eliza è già famosa, ha 35 anni, non sono d’accordo”.

Gigi D’Alessio: ecco il team dopo le Battle

La polemica tra Gigi D’Alessio e Morgan ha sicuramente acceso la puntata della Battle di The Voice 2019 al punto che Simona Ventura è dovuta intervenire per placare gli animi. Sta di fatto che il team D’Alessio si è dimezzato, come da regolamento del talent musicale di Rai2, vedendo uscire dal programma ben tre concorrenti. La prima battle è stata tra Domenico Iervolino e Andrea Settembre che si sono confrontati sul ring con il brano “É Sempre Bello” di Coez. A superare la sfida è stato Domenico Iervolino. Seconda battle tra Carmen Pierri e Sofia Tirindelli sulle note di Hola di Marco Mengoni feat. Tom Walker. La prima ha superato la sfida conquistandosi un posto di diritto alla fase dei Knock Out. Infine terza Battle tra Elisa Gaiotto in arte Eliza G batte e Elisabetta Pia Ferrari sulle note di “Volevo Scriverti Da Tanto” di Mina. E’ Eliza G la scelta di D’Alessio nonostante il disaccordo di Morgan.

Gigi D’Alessio: “Morgan è un senatore”

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi D’Alessio ha parlato della sua esperienza a The Voice of Italy 2019 e dei compagni di avventura. Su Morgan ha detto: è un “senatore”: un musicologo pazzo, intelligente, ma buono”, mentre su Guè Pequeno: “è stato il primo ad abbattere un muro nel pop inventando un genere che arriva alla gente. E anche a me, perché io faccio parte della gente”. Poi è la volta di Elettra Lamborghini: “lei è un “fatto”. Dimostra che cantare bene a volte non vuol dire, serve un insieme di cose. Elettra ha il fiuto per quello che funziona commercialmente”. Il cantautore napoletano ha speso parole di grande stima ed affetto anche per Simona Ventura: “è una forza della natura, una stacanovista. Ed è credibile”.





