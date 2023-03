Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, meglio noti come il duo comico Gigi e Andrea, tornano insieme in tv per raccontare come si sono conosciuti, i ricordi dei momenti condivisi assieme e perché si sono allontanati. “Ci conosciamo dall’età di otto anni in parrocchia, facevamo i chierichetti” racconta Gigi a Bella Ma’, trasmissione in onda su Rai 2, mentre Andrea spiega che “mio padre era sagrestano, io vivevo in parrocchia e con lui giocavamo nel campetto. Lui suonava la chitarra e io il pianoforte, facevamo qualche canzoncina insieme. Siamo completamente diversi in realtà, è impossibile litigare. Lui sa che mi arrabbio al massimo per un minuto, mi lascia sfogare e poi riprendiamo il discorso”.

Wax e Aaron, dura lite ad Amici 22/ "Vattene a fancu*o. Non me ne frega un caz*o..."

Parlando del loro allontanamento, Andrea Roncato ammette che: “noi abbiamo attraversato un periodo dove le coppie presentavano, c’erano molte trasmissioni dove i cabarettisti comici presentavano, dove i comici facevano il film. Noi abbiamo smesso di fare film insieme perché da comico quando interpreti un film fai te stesso, ma fare l’attore vuol dire fare un ruolo diverso ogni volta. Io e lui facevamo Gigi e Andrea che giocavano a calcio, in Don Tonino eravamo sempre Gigi e Andrea. Quindi abbiamo smesso di farli non perché avessimo litigato, ma perché rischi di fare sempre lo stesso film. Come facevano i grandi della televisione, noi abbiamo smesso di fare le cose prima che si stancasse il pubblico”.

Gigi e Andrea "mai litigato"/ "Smesso di fare film prima che pubblico si stancasse"

Gigi e Andrea “Guccini ci faceva sentire sue canzoni. Abbiamo vissuto rivoluzione studenti”

Il duo comico Gigi e Andrea, ospite di Pierluigi Diaco a Bella Ma’ su Rai 2, rivela che “di autobiografico nei nostri sketch c’è tantissimo, siamo noi autori di tutto quello che abbiamo fatto però il coautore è sempre stato il pubblico, perché noi ogni sera andavamo su con qualche idea, poi vedevi una cosa che funzionava e la tenevi anche per la volta dopo. Quindi tutti i nostri scherzi e le nostre battute sono nate insieme al pubblico”. Pensando al passato e alla loro straordinaria carriera, Andrea vuole ricorda che “al Coro Stelutis di Bologna veniva Guccini, perché aveva fatto una tesi sul canto popolare. Alla fine delle prove noi facevamo i nostri scherzi e Guccini ci faceva sentire le sue canzoni che aveva appena fatto. Noi abbiamo vissuto il ‘68, la rivoluzione degli studenti, io avevo i carri armati sotto casa abitando nella zona universitaria”.

GF Vip, Clizia Incorvaia:"Tavassi? Alla sorella ho detto…"/ "Donnamaria? L'ho visto…"

Gigi invece vuole condividere un divertente aneddoto su Andrea: “come studente era bravo a trovare le scuse coi genitori. Lui faceva una cosa bellissima che solo Andrea se la poteva inventare. Quando lui tornava a casa tardissimo e saliva in camera sua doveva passare davanti alla camera dei genitori. Suo padre facendo il sagrestano doveva suonare le campane, allora sentivi che mentre Andrea saliva suo padre stava scendendo, così lui si rigirava sulle scale e diceva che bisognava andare all’università presto”.

Gigi e Andrea “con Jerry Calà ci scambiavamo le macchine”

Gigi e Andrea nella loro lunghissima carriera comica e artistica hanno conosciuto anche molteplici personalità dello spettacolo. “Ornella Vanoni mi ha dato una buona impressione, sembrava molto simpatica” ricorda Gigi Sammarchi, mentre Andrea svela che “io avevo anche una gag da fare con lei, era molto simpatica ed era molto carina nei nostri confronti”.

Il duo è molto legato anche a Jerry Calà, le cui condizioni di salute ieri hanno destato grande preoccupazione nei suoi fan: “l’ho sentito ieri – rivela Andrea – nonostante il problema alle coronarie che ha avuto fra due giorni uscirà dall’ospedale e continuerà il film. Con lui già negli anni ’80 pigliavano una casa a Riccione, io, Jerry, Gigi e Abatantuono e venivano tutte le ragazze delle discoteche, solo che poi se ne andavano subito. Però io e Jerry per fare i fighi ci scambiavamo le macchine, nel senso che un giorno lui usava la mia e io la sua. L’altro giorno lui la sua, io la mia, così alle ragazze facevamo vedere che ne avevamo di più”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA