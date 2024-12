Durissimo colpo ricevuto dall’ex portiere del Milan, il titolare della nazionale italiana nonché del Paris Saint Germania, Gianluigi Donnarumma. Gigio ha concluso l’anno 2024 come peggio poteva capitargli, ricevendo infatti un calcione in pieno volto durante il match che si è giocato ieri a Montecarlo fra i padroni di casa del Monaco e gli ospiti del PSG, vinto da questi ultimi con il risultato di quattro reti a due.

DIRETTA/ Bologna Verona Primavera (risultato finale 1-2): bel colpaccio per gli scaligeri! (19 dicembre 2024)

Le immagini parlano chiaro e mostrano il terzino del Monaco, Wilfred Singo, mentre di fatto calpesta la faccia di Donnarumma, che nel frattempo si era immolato per recuperare una palla e salvare la propria porta, stendendosi a terra. L’ex rossonero ha quindi subito un trauma facciale evidenziato ancora di più dalle immagini pubblicate online in cui si vede lo zigomo e parte della guancia di Gigio profondamente segnati dopo appunto il violento contatto. L’estremo difensore del Paris Saint Germain è stato medicato subito dopo lo scontro di gioco dal personale medico della squadra parigina, che ha applicato ben dieci graffette sulla guancia destra, ma la rabbia maggiore Donnarumma l’ha avuto nei confronti dell’arbitro.

Calciomercato Milan News/ Biraghi l'usato sicuro, Netz il jolly: il punto a sinistra (19 dicembre 2024)

DONNARUMMA FERITO DOPO MONACO-PSG: L’INCONTRO CON L’ARBITRO

Il direttore di gara di Monaco-PSG, Francois Letexier, non ha infatti ammonito il terzino dei monegaschi per l’intervento pericoloso e al termine del match il portiere italiano ha voluto dirgliene quattro all’arbitro. Stando a RMC Sport, infatti, avrebbe atteso il direttore di gara negli spogliatoi per esternargli tutto il suo disappunto in merito alla decisione presa, ma per Letexier si sarebbe trattato di un normale scontro di gioco, di conseguenza non ha ravveduto alcuna intenzione di fare male in Wilfred Singo.

Rugbista rimasto tetraplegico dopo placcaggio/ “Il mio avversario l'ha fatto apposta, voleva vendicarsi”

Quest’ultimo si è comunque scusato per il duro intervento, precisando che il suo non era un fallo volontario e che solo in seguito si è reso conto di cosa fosse accaduto, augurando poi una pronta guarigione a Donnarumma. Al momento la Ligue 1 è ferma per le festività natalizie di conseguenza il guardiano italiano potrà curarsi al meglio in vista del ritorno in campo previsto il prossimo 5 gennaio, la Supercoppa di Francia in programma a Doha sempre contro il Monaco.