Gilda Marra, moglie Federico Zampaglione/ L’amore e la ex del cantante: “C’era imbarazzo, poi…”

Federico Zampaglione ed I Tiromancino, in occasione dell’uscita del nuovo singolo dal titolo “Punto fermo”, saranno ospiti a Domenica in, a guardarli da casa, orgogliosa, sarà sicuramente la moglie del frontman dei Tiromancino: Gilda Marra.

Gilda Marra, classe 1982, sin da piccola è stata un’amante dell’arte, una donna solare e creativa che dopo aver frequentato il liceo artistico e aver conseguito una laurea in Scienze Umanistiche (indirizzo cinematografico), ha seguito il suo sogno: diventare un’attrice. In un primo momento la moglie di Federico Zampaglione, dopo aver seguito il corso di Acting Training, si è dedicata al teatro, poi ha fatto il suo esordio in televisione con le fiction “Squadra Antimafia”, “RIS”, “Distretto di polizia” ed in fine è entrata anche a far parte del cast di alcuni film: “Cristallo”, “Una serata speciale” e “Lacrima di luna”. Gilda Marra immaginava un futuro da attrice ma non quello di moglie di un famoso cantante italiano. Ogni volta che Gilda parla della sua storia d’amore con Federico Zampaglione, appare felice ma anche meravigliata e la ragione è che sin dal loro primo incontro, tutto è stato casuale e inaspettato. In merito alla loro storia d’amore, l’attrice, come riporta Donna Pop, aveva dichiarato: “Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza”.

Dopo quell’incontro casuale, Gilda Marra e Federico Zampaglione hanno cominciato a frequentarsi, lui rimase molto colpito da lei e nonostante fosse uscito da poco dalla relazione con l’iconica ex Claudia Gerini e fosse già padre di una bambina (Linda), dopo qualche mese decise di andare a convivere con lei far uscire la loro relazione allo scoperto. Come riporta Donna Pop, in un primo momento per l’attrice non fu per niente facile, la stampa e il web la paragonavano sempre alla ex del frontman dei Tiromancino (anch’essa attrice), in più con i figli di mezzo la situazione è sempre molto complessa: “Linda è una ragazzina speciale, piena di talenti. Con Claudia all’inizio c’era un po’ di imbarazzo, poi abbiamo rotto il ghiaccio e prima del virus avevamo cominciato a fare tante cose tutti insieme”.

Le polemiche attorno alla loro storia d’amore e i primi periodi di imbarazzo, sono terminati all’istante dopo la proposta di matrimonio del cantante, fatta nel 2018 con la pubblicazione di un suo noto brano “Noi caso mai”, canzone che il cantante ha dedicato a Gilda e che include nel testo una frase meravigliosa: “Sei tutto quello che non mi aspettavo. Sei quella che aspettavo io da tempo”. I due sono convolati a nozze in grande stile nel 2021 e ad accompagnare Federico all’altare è stata proprio la figlia Linda. La coppia non ha figli ma vive felicemente e includendo la piccola Linda all’interno delle loro giornate e gite di famiglia.

