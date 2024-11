Gilles Rocca è uno dei concorrenti del reality show La Talpa, programma in onda su Canale 5 e che vede la conduzione – per la prima volta in queste vesti – di Diletta Leotta. Gilles è un attore che ha lavorato anche nelle vesti di regista e da anni lavora in questo campo, andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è nello specifico.

Gilles Rocca nasce a Roma il 12 Gennaio 1983 e fin da giovanissimo si lega al mondo dello spettacolo. La sua famiglia possiede una società di noleggio strumenti musicali e lavora anche con il Festival di Sanremo, Gilles lavora per anni dentro la kermesse con il padre e da qui inizia ad entrare in questo mondo. Eppure all’inizio il mondo della tv e il cinema non sembravano essere la sua principale priorità.

Una delle grandi passioni di Rocca è il calcio, gioca quattro anni tra le giovanili della Lazio e poi lo vediamo in serie D, tra le fila del Cervia (squadra in passata nota per il reality Campioni). Gilles Rocca si ritira a soli 21 anni in seguito ad un grave infortunio e decide cosi di intraprendere la carriera della recitazione. Lavora principalmente per il mondo della tv.

Nel mondo della tv lo vediamo per la prima volta nella serie Carabinieri dove recita al fianco di attori navigati quali Alessia Marcuzzi e Luca Argentero. Per anni svolge ruoli simili con partecipazioni a Don Matteo, Distretto di Polizia, R.I.S Roma e serie come Le Tre Rose di Eva. Oltre al ruolo di attore Rocca ha svolto anche il ruolo di regista e lo ha fatto in due o tre occasioni per cortometraggi.

Paradossalmente sono i reality e le trasmissioni tv a rendere davvero famoso Rocca che nel 2020 vince Ballando con le Stelle e nel 2021 partecipa all’Isola dei Famosi dove viene eliminato ma è sicuramente tra i protagonisti. Lo abbiamo visto in varie serie ed ora è candidato ad essere tra i protagonisti del format La Talpa.

Per quel che riguarda la sua vita privata per anni Gilles Rocca è stato fidanzato con l’attrice Miriam Galanti ed i due hanno avuto diversi tira e molla. Non si conoscono e alla fine in molti neanche lo sapevano della sua rottura ma ad inizio 2024 Gilles ha presentato la sua nuova fidanzata, l’attrice Roberta Mastromichele. Intervenuto al settimanale Mio l’uomo ha parlato della loro relazione: “E’ stato un colpo di fulmine. A dire il vero la conosco da venti anni ma non ci vedevamo da tempo, era destino reincontrarsi. Se penso al futuro con lei? Beh sogno il presente”.