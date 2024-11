Non tira buona aria a Ballando con le stelle 2024; una circostanza che non rappresenta una novità dato il valore e peso della competizione ma che arriva a picchi non da poco quando il confronto è tra concorrenti e giuria. Gli ultimi a rendersi protagonisti di un diverbio piuttosto accalorato sono stati Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto, al termine dell’ultima esibizione del maestro al fianco di Bianca Guaccero.

Nel complesso, l’esibizione di Giovanni Pernice e Bianca Guaccero ha riscontrato perplessità piuttosto condivise dalla giuria seppur con i consueti complimenti che stanno accompagnando la coppia lungo il percorso a Ballando con le stelle 2024. Molto pungente però è stato il giudizio di Guillermo Mariotto che pare non abbia trovato grande apprezzamento nel maestro del talent condotto da Milly Carlucci. “Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi ‘paso doble’ becchi come il cucco?!”.

Giovanni Pernice, il retroscena sulla discussione con Guillermo Mariotto: lancia il gilet e…

Il commento ‘velenoso’ di Guillermo Mariotto, come anticipato, ha scatenato il fastidio di Giovanni Pernice – maestro di Ballando con le stelle 2024 in coppia con Bianca Guaccero – che non si è certo risparmiato nel replicare. “Giudica ma non offendere; lei non sa cosa ho fatto in passato e quindi fare un’offesa del genere secondo me è abbastanza sgradevole”. Il giurato si è affidato all’ironia, ma la critica tra le righe non è stata per nulla gradita dal maestro del talent: “… Poi io prendo tutti i giudizi positivi e negativi, però senza l’offesa, forse il rispetto non sai cos’è!”.

Piccata la replica di Giovanni Pernice – in coppia con Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2024 – al commento velenoso di Guillermo Mariotto, ma non è finita qui. Come racconta Novella 2000, Selvaggia Lucarelli avrebbe poi spiegato come il maestro di ballo abbia avuto una reazione rabbiosa anche una volta arrivato dietro le quinte. Nello specifico, avrebbe prima scagliato il gilet sul pavimento per poi lasciare sola al cospetto delle telecamere la sua compagna d’avventura, Bianca Guaccero.