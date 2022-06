Gilles Rocca/ “Con la mia fidanzata Miriam Galanti avevamo preso una pausa perché…”

Gilles Rocca è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 condotta da Francesco Ciannamea e Manila Nazzaro e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 giugno 2022. Il popolare volto televisivo e cinematografico ha esordito dicendo che sta per tornare sul grande schermo grazie a una nuova produzione, di cui non ha tuttavia svelato il titolo, ma solamente alcuni dettagli: “Si tratta di un film di Giorgio Amato, che fa le commedie ‘vecchia maniera’, nelle quali c’era la vera comicità e si parlava della realtà dei fatti. Adesso è tutto o criminalità o commedia di basso livello”.

Ma che ruolo ha Gilles Rocca in questa pellicola? “Lunedì è stata effettuata la prima ripresa e io girerò in un cimitero. Interpreterò l’ex fidanzato di Ilenia Pastorelli e sarò il genero amato da Francesco Pannofino, in quanto gli procaccio i biglietti per andare a vedere la Roma all’Olimpico in tribuna Monte Mario. Peraltro, quest’anno sono andato davvero allo stadio a vedere qualche partita della Roma, pur avendo giocato per 4 anni nella Lazio…”.

GILLES ROCCA: “CON MIRIAM GALANTI VA TUTTO BENE, OGGI FESTEGGIAMO 13 ANNI E MEZZO D’AMORE”

Inevitabilmente, a “Trends&Celebrities”, a Gilles Rocca è stato domandato come stia andando la sua storia d’amore con la fidanzata Miriam Galanti, con la quale c’erano stati alcuni momenti di apparente tensione nei mesi scorsi: “Va tutto bene, all’epoca ci eravamo presi una pausa da tutto ciò che il gossip voleva affibbiarci. Oggi festeggiamo 13 anni e mezzo d’amore”.

Certo, il gossip in quei frangenti non ha contribuito alla serenità di coppia: “Dopo L’Isola dei Famosi – ha detto Gilles Rocca –, ho iniziato a trovare troppi paparazzi sotto casa. Una volta sono entrati dentro a un bar mentre io facevo colazione. Ero di spalle e non si sono accorti di me. Ho sentito che dicevano: ‘Tieni d’occhio il portone, guarda se esce Gilles’. Io ne ho preso uno per la collottola…”.

