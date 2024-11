Gilles Rocca è La Talpa? L’attore e regista romano è tra i concorrenti della nuova stagione de La Talpa 2024, il reality show condotto – per la prima volta – da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. Il format dal titolo “La Talpa – Who is the Mole” prevede la presenza di diversi concorrenti chiamati a collaborare tra di loro per superare delle prove fisiche e mentali indispensabili per accumulare il premio finale. Alla fine solo uno sarà il vincitore finale: colui che sarà in grado di scovare chi è la talpa che ha cercato di sabotare i piani del gruppo. Durante la seconda puntata in tanti hanno iniziato ad avere dei seri dubbi su Gilles Rocca per alcuni comportamenti poco chiari e lineari ai fini del gioco e della competizione.

In particolare l’attore e regista durante una prova che lo vedeva impegnato a raggiungere la vetta di una montagna in compagnia della modella Orian Ichaki è sembrato poco attento al risultato finale e più interessato alla bella Madre Natura .

Sguardi complici e risate tra Gilles Rocca e Orian Ichaki durante la seconda puntata de La Talpa 2024 durante una prova importante per tutto il gruppo. In diversi concorrenti è scattato così il dubbio che la talpa di questa edizione possa essere proprio l’attore e regista romano. In particolare la ex schermitrice Elisa Di Francisca ha lanciato una velata frecciata alla coppia: “quando avete finito di fare i piccioncini dobbiamo proseguire…”. Una battuta chiara e diretta ai due che sin dalla prima puntata hanno instaurato un rapporto di forte complicità al punto che in tanti si stanno chiedendo se sia una recita o se davvero ci sia un reale interesse.

Ricordiamo che Gilles Rocca, dopo la fine della lunga relazione con la ex fidanzata Miriam Galanti, ha da poco ritrovato l’amore accanto all’attrice Roberta Mastromichele. Una storia di cui ha parlato apertamente dicendo: “è stato un colpo di fulmine. Nonostante facciamo lo stesso mestiere, non ci eravamo mai visti. Era destino rincontrarsi”.