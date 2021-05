Gilles Rocca in studio all’Isola dei Famosi 2021?/ Alessi: “Avrebbe potuto vincere..”

Gilles Rocca sarà presente in studio durante la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021? Il reality condotto da Ilary Blasi torna in onda questa sera e, dopo aver ospitato, la settimana scorsa, Manuela Ferrera, questa sera, potrebbe accogliere proprio Gilles Rocca, uno dei naufraghi più discussi. Rientrato in Italia, l’attore ha dovuto osservare un periodo di quarantena che, tuttavia, si è conclusa come ha fatto sapere lui stesso sui social.

Rocca, dunque, sarà l’ospite principale della puntata di oggi o sarà tutto rimandato a venerdì prossimo? Sulle pagine ufficiali dell’Isola dei Famosi, la presenza di Gilles in studio non è stata ancora annunciata. Nel frattempo, a commentare quella che è stata la sua avventura in Honduras è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Roberto Alessi: “Gilles Rocca avrebbe potuto vincere l’Isola dei Famosi se…”

Secondo il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, Gilles Rocca avrebbe potuto tranquillamente vincere l’Isola dei Famosi 2021 se avesse tirato fuori la parte più allegra e divertente del suo carattere. “Ha lasciato L’Isola Dei Famosi. Poteva vincere se fosse rimasto simpatico com’era, ma evidentemente la fame ne ha fatto un peso storico al punto che si è rifiutato di fare un gioco perché avrebbe dovuto baciare per finta un’affamata Francesca Lodo: «Io sono fidanzato»”, ha commentato il direttore di Novella 2000 nella sua rubrica Up&Down.

“Un vero talebano della fedeltà. Puoi immaginare se Miriam Galanti, la sua compagna attrice, ci sarebbe rimasta male. Oppure anche lei rifiuterà un film se deve fare una scena d’amore?”, ha aggiunto Alessi su Novella 2000.



