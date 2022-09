Gilles Rocca/ “Mi piacerebbe riuscire a riprendere l’attività di attore e di regista”

Gilles Rocca: dopo Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi si mette in gioco a Nudi per la vita

Gilles Rocca è tra i concorrenti vip pronti a spogliarsi a Nudi per la vita, il nuovo format televisivo condotto da Mara Maionchi e in partenza su Rai2. Una nuova avventura per il tecnico balzato al successo durante la lite cult tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020. A distanza di due anni prosegue a gonfie vele la sua carriera nel mondo della televisione: prima la partecipazione con tanto di vittoria a Ballando con le Stelle fino allo sbarco in Honduras per il reality show “L’isola dei famosi”.

Gilles Rocca/ Dopo "Ballando con le Stelle" e "L'Isola dei Famosi" si rilancia ancora in tv...

Una partecipazione dura e sofferta per il modello e attore che, intervistato da Superguida Tv, ha parlato così della sua esperienza: “ho sempre nutrito una grande passione per la natura e per il mare. Se avessi avuto l’opportunità e la possibilità di stare su un set non avrei mai scelto di fare il reality. In generale non amo questo genere di programmi e ho cercato di tenermene alla larga in questi anni. Ovviamente, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Ci sono delle modalità che non mi piacciono e che vanno oltre lo spettacolo televisivo. Nonostante siano passate settimane dalla mia eliminazione, continuo a leggere dichiarazioni polemiche. Il fatto che si volesse a tutti i costi cercare la lite è qualcosa che mi ha fatto uscire fuori di testa”.

Gilles Rocca/ L'ex naufrago è stato fidanzato con la sorella di Nicolas Vaporidis

Gilles Rocca e l’amore per la compagna Miriam Galanti

L’Isola dei Famosi non è stata semplice per Gilles Rocca. Il modello e attore ha incontrato non poche difficoltà in Honduras, non tanto per la natura incontaminata e selvaggia, ma per il rapporto con i naufraghi. Non solo, la distanza da casa gli ha fatto capire quando la sua fidanzata Miriam Galanti sia importante nella sua vita. “Ho capito ancora una volta di amarla più di quanto l’abbia amata in questi dodici anni. Mi sono accorto di quanto sia importante lei per me. Mi è mancata davvero tanto. La mancanza di cibo ha fatto venire fuori le mie fragilità. Una fragilità che deriva anche dall’amore che provo nei suoi confronti. Al momento non ci sono altri progetti. Continuiamo a stare insieme rinnovando ogni giorno questa promessa. La distanza è stata una conferma ulteriore” – ha detto a Superguida Tv.

Gilles Rocca/ "Con la mia fidanzata Miriam Galanti avevamo preso una pausa perché..."

Infine parlando di progetti per il futuro ha rivelato: “mi piacerebbe riuscire a riprendere l’attività di attore e di regista. Per quanto riguarda la televisione, ho scritto un format. Era qualcosa a cui ho pensato mentre ero sull’Isola e mi piacerebbe poterlo realizzare. Si tratta di un programma che unisce sport e cinema. Al momento, mi sono dedicato alla stesura delle prime otto puntate. Il titolo già c’è, “I’m fighter”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA