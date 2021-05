Gilles Rocca sta male, si ritira?/ Controlli medici e Valentina Persia sbotta: “Andasse via!”

Gilles Rocca sta male all’Isola dei Famosi 2021, in arrivo nuovo ritiro dal reality?

Gilles Rocca chiude con Miryea Stabile e chiede al pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 di mandarlo a casa. In realtà forse non c’era poi così bisogno di chiedere di essere eliminato visto che in molti aspettavano con ansia il momento in cui sarebbe arrivato al televoto. Adesso quel momento è arrivato e proprio questa sera Gilles Rocca potrebbe lasciare l’isola e i suoi compagni visto che, alla luce del suo ultimo appello al pubblico a casa, non si fermerà di certo in compagnia di Beatrice su Playa Emboscada.

Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ Sorpresa in studio "scaccia crisi"? Intanto le foto eliminate...

Il ritorno sull’isola giovedì scorso è stato traumatico anche per lui. Gilles Rocca continua a piangere e disperarsi, ama la sua Miriam e non riesce a starle lontano e quindi continua a parlare di lei durante le puntate, ad ogni prova e ad ogni nomination, diventando così anche preda golosa del popolo dei social, e adesso? Sembra che Gilles Rocca abbia chiesto apertamente ai suoi compagni di viaggio di votarlo e farlo andare in nomination ed è proprio questo che Miryea Stabile ha rivelato nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021 causando una vera e propria crisi nel gruppo preso di mira anche dagli opinionisti per la loro ‘falsità’.

Giovanni Ciacci "Ecco perché Gilles Rocca non ha baciato Francesca Lodo"/ "Sbagliato"

Valentina Persia Vs Gilles Rocca: “Andasse via!”, polemiche all’Isola dei Famosi!

Il fonico ha attaccato la Pupa accusandola di aver fatto strategia rivelando questa cosa che, a suo dire, non è nemmeno vera. Secondo lui, e i suoi compagni, tutti si sono accorti del suo stato d’animo, del suo continuo isolarsi e delle sue lacrime, e per questo hanno deciso di nominarlo, di loro spontanea volontà e senza alcun accordo. Le cose però sono peggiorate per lui visto che Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 è finito anche nel mirino di Valentina Persia: “Vederlo così mi ha stufato, se sta così male può anche alzare la mano e dire: attenzione, io me ne vado. Al suoi posto non aspetterei che sia il pubblico a decidere se farmi fuori o farmi rimanere dentro, io ho sempre deciso per me stessa, non si fa decidere agli altri”.

LEGGI ANCHE:

Gilles Rocca sta male all'Isola dei Famosi 2021/ "È un leone, ce la fa", ma Miriam...

© RIPRODUZIONE RISERVATA