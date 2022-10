Gilles Rocca successo grazie al padre Adelio/ “Il figlio che ho sempre desiderato”

Adelio Rocca e il rapporto col figlio Gilles

Gilles Rocca è molto grato al padre Adelio Rocca con cui ha un legame bellissimo. Il successo dell’attore è arrivato proprio grazie a lui dopo un momento molto difficile della sua vita. Dopo un brutto infortunio, Gilles ha dovuto abbandonare il mondo del calcio mettendo così da parte il sogno a livello professionistico. Nonostante ciò, Gilles si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per diventare attore potendo contare sul supporto incondizionato della sua famiglia e in particolare del padre Adelio Rocca. Il padre di Gilles Rocca è proprietario di un’azienda che si occupa di noleggio di strumenti musicali e da tantissimi anni la sua società collabora con il Festival di Sanremo.

Proprio durante la lite Morgan – Bugo a Sanremo 2022, Gilles si è fatto notare dal pubblico televisivo e dei social diventando poco dopo una celebrità. Un rapporto speciale quello tra padre e figlio che in alcune occasioni hanno rotto l’imbarazzo raccontando il loro amore. Come quando il padre ha voluto fargli una sorpresa durante l’esperienza a Ballando con le Stelle.

Gilles Rocca: “papà Adelio è il mio orgoglio”

“Di solito sei tu che mi fai delle sorprese, mi mandi bei messaggi e mi dai lunghi abbracci. Stavolta voglio essere io a fartela. La fortuna è solo mia perché hop avuto dalla vita il figlio che ho sempre desiderato. I tuoi sorrisi sono sempre stati la mia forza, oggi non posso che dirti grazie perchè hai il dono di far sentire chi ami al centro del tuo cuore. Mi manchi anche come amico e collega, mi manchi perché sei tutto per me” – sono state le parole di Adelio Rocca verso il figlio Gilles Rocca.

Un affetto e una stima corrisposti da parte dell’attore e modello che considera il papà il suo orgoglio. Che dire un rapporto davvero bellissimo quello tra Gilles e il padre Adelio.

