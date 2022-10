Ginevra Lamborghini in crisi con il fidanzato?/ “Sono single”: gelosa di Antonino, ma un tweet la sbugiarda..

Ginevra Lamborghini gelosa di Antonino?

Dopo l’espulsione dal Grande Fratello Vip in seguito al caso legato al bullismo nei confronti di Marco Bellavia, si torna a parlare di Ginevra Lamborghini. La ex concorrente, che all’interno della Casa aveva creato un forte legame con Antonino, sembra essere particolarmente gelosa dell’ex di Belen, che nel frattempo si è anche legato molto a Giaele. Proprio nella puntata odierna del Grande Fratello Vip, la sorella di Elettra ha rivelato di essere single, ma una foto sembra pronta a smentirla.

Antonino Spinalbese in questa settimana ha passato molto tempo con Giaele e l’ha invitata in più occasioni a dormire insieme a lui, nonostante lei sia sposata. L’ex di Belen ha ammesso di essere imbarazzato dalla presenza della compagna e anche in puntata i due sono stati protagonisti, con tanto di gelosia da parte di Ginevra. La ex concorrente ha infatti fatto presente che più volte Antonino ha chiamato Giaele con il nome di Ginevra, chiedendosi se sia un lapsus freudiano.

Ginevra Lamborghini è ancora fidanzata? Un tweet la inguaia

Quando Ginevra e Antonino hanno avuto l’occasione di parlare di fronte alle telecamere, lei si è mostrata piuttosto gelosa. “La nostra Ginevra è un po’ in crisi”, ha rivelato Alfonso Signorini, facendo riferimento alla sua situazione sentimentale. “È colpa mia? Mi stai facendo andare in ansia, Alfonso. Devi dirmi qualcosa, Ginevra?”, ha chiesto Antonino. La Lamborghini ha risposto: “Nino, tu fai il bravino”, come a dire che ne riparleranno una volta fuori.

Nonostante lei abbia rivelato di essere single, pare che oggi fosse a casa del suo fidanzato, come reso noto su alcuni account su Twitter. Giulia Salemi, addetta ai social, ha fatto leggere uno dei tweet ad Alfonso Signorini, che però in un certo senso ha difeso Ginevra Lamborghini, spiegando che la sua presenza a casa dell’ex (o no?) potrebbe essere legata ad una voglia di vedersi per trovare un chiarimento. Sui social, però, tutti sembrano convinti di un’altra cosa: la sorella di Elettra non sarebbe single e lo avrebbe detto solamente per portare avanti uno scoop con Antonino.

