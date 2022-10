Giochi gratis Ps Plus novembre 2022/ Lista svelata: c’è Lego Harry Potter collection

Come spesso e volentieri accade, sono stati svelati in anteprima i giochi gratis contenenti nell’abbonamento Ps Plus per il mese di novembre 2022. A portarli alla luce è stato il solito bilbill-kun, un noto leaker che, come ricordato dai colleghi di Multiplayer.it, ormai da un anno a questa parte è in grado di anticipare di fatto con costanza i giochi presenti nei vari servizi in abbonamento. Ebbene, stando a quanto anticipato, nella nuova lista dei giochi Ps Plus per novembre troveremo tre giochi, di cui due per console Playstation 5 e Playstation 4. Nel dettaglio il riferimento a Nioh 2 e Heavenly Bodies (entrambi per le due console Sony), con l’aggiunta dello splendido LEGO Harry Potter Collection, solo per Playstation 4.

Per quanto riguarda Nioh 2, si tratta di un gioco d’azione d’ispirazione souls-like che è stato sviluppato dal Team Ninja. Come facilmente intuibile è il secondo capitolo della serie e nel contempo anche l’ultimo fino ad oggi pubblicato. Il cuore del gioco: combattimenti rapidi, sistema di level up e tanto loot. Heavenly Bodies, altro titolo che dovrebbe entrare nella lista dei giochi gratis Ps Plus novembre 2022, è invece un puzzle game attraverso cui impersonificheremo un astronauta che dovrà risolvere una serie di problemi in varie stazioni spaziali.

GIOCHI GRATIS PS PLUS NOVEMBRE 2022: ECCO QUALI DOVREBBERO ESSERE

Non essendoci più la forza di gravità dovremo arrampicarci in giro per l’ambiente trascinandoci, cosa decisamente inusuale: dovremo di fatto controllare le braccia, afferrarci a degli oggetti, e darci una spinta. Supportata anche la cooperativa a due giocatori. Infine LEGO Harry Potter Collection, senza dubbio il gioco più famoso del trio, ed ennesimo capitolo della fortunata saga degli omini Lego.

Si tratta di una raccolta che contiene i sette giochi dei mattoncini dedicati al magico universo di Harry Potter e che racchiuderà come al solito un mix di azione, platform e costruzioni, per rivivere le avventure del mago più famoso di tutti i tempi. A questo punto non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire se sarà realmente questa la lista dei giochi gratuiti per il Ps Plus di novembre 2022.

