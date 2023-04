Giordana Angi lascia la redazione di Amici 22/ “E’ il momento di pensare al futuro…”

Giordana Angi, una carriera nata e cresciuta ad Amici: “Siete stati la mia casa per 4 anni…”

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi, tanto quanto gli amanti della musica in generale, ricorderanno bene il nome di Giordana Angi; da concorrente di spicco del talent ha poi trovato largo spazio nel panorama musicale. La sue esperienza nel 2018 è stata brillante, al punto di convincere la padrona di casa ad inserirla nella propria redazione oltre che nel progetto 21CO. Quest’oggi però, la cantante ha deciso di annunciare sui social un cambio di rotta dal punto di vista professionale.

“Ciao Amici e 21CO, sono i miei ultimi giorni con voi, siete stati la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro”. Stando alle parole scritte da Giordana Angi sui social, si evince la sofferta decisione di separare il proprio futuro dai progetti legati ad Amici 22. Un sodalizio fortunato, proficuo, ma che sembra essersi esaurito in riferimento alle ambizioni artistiche della giovane cantante.

Giordana Angi e Amici 22, le strade si separano: “Ho dato tutto quello che ho, adesso…”

“Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi dal casting alla finale”. Le parole di Giordana Angi trasudano tanto tristezza quanto gratitudine, in virtù di un percorso sicuramente tortuoso ma anche vincente tra le file di Amici di Maria De Filippi. “Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera“.

Per Giordana Angi si apre dunque un nuovo capitolo dal punto di vista professionale e artistico. La giovane cantante si è soffermata unicamente sulle parole di addio per Amici 22 e la 21CO, senza però accennare a quelli che sono o potrebbero essere i nuovi propositi per il futuro. Dalle parole finali però, è chiaro il suo proposito di dare un nuovo colore e valore alla propria vena artistica: "Il palco, le mie canzoni, la mia musica… Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre".











