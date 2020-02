Giordana Angi/ “Sanremo 2020? È stato un onore. Ora si riparte” (Amici 19)

Giordana Angi ospite della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. La cantautrice arriva in studio a pochi giorni dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove si è classificata al ventesimo posto con il brano “Come mia madre”. Una partecipazione che la cantautrice di Aprilia ha raccontato così su Instagram: “Grazie Sanremo. Ultime foto di una settimana in cui c’ho messo l’anima. È stato un onore. Ora si riparte. Nuova musica. Grazie a tutti per il sostegno”. La prima partecipazione a Sanremo non l’hanno vista brillare particolarmente, anche se per Giordana è stato importantissimo esserci visto che alcuni anni aveva provato a parteciparvi senza successo. “Avevo 17 anni, uscivo dalla mia cameretta dove registravo le mie prime canzoni su un vecchio computer. Venni eliminata subito e nessuna casa discografica mi volle” ha raccontato al Corriere della Sera ricordando quando nel 2012 si è presentata a Sanremo Giovani. Un’eliminazione in parte legata anche alla mancanza delle canzoni giuste come ha precisato la cantautrice che non ha mai mollato: “Non ho mollato perché non è un concetto che mi appartiene”.

Giordana Angi: “Come mia madre mi ha subito commossa”

Giordana Angi, che ha firmato diversi brani anche per Tiziano Ferro, al Corriere della Sera ha parlato di “Come mia madre” la canzone portata in gara a Sanremo 2020: “è nata in maniera diversa dal solito. L’idea è di Manuel Finotti. Quando l’ho sentita mi sono commossa. No mi accadeva da un po’… Ci ho sentito quello che volevo dire io e allora ci ho messo le mani. La dedico a tutte le madri ma ha un valore universale: l’amore dovrebbe essere così, come quello di una mamma”. Un rapporto importante e quotidiano quello che Giordana vive con la madre che l’ha avuta quando aveva soli 25 anni: “siamo cresciute insieme. Quasi tutte le scuole, dall’asilo al liceo, le ho fatte spezzate: un po’ qua e un po’ là». Quando ha fatto sentire la canzone «mia sorella ha pianto, e mamma era incredula”. Nella serata delle cover, invece, ha presentato “La nevicata del ’56” di Mia Martini di cui è una grandissima fan. La Angi, infatti, non fa mistero della sua grandissima passione per Mia: “sembrerà scontato, ma ho pensato subito a lei. È un’artista da cui ho cercato di prendere, mi rivedo nelle sue malinconie. Ho scelto “La nevicata del ’56” perché era una canzone che si sentiva in casa, la cantava mia nonna paterna e mi rilassa”.

Giordana Angi: da Sanremo all’università

Non solo la musica nella vita di Giordana Angi che, subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020, è tornata sui banchi di scuola visto che è iscritta alla Facoltà di Lettere e filosofia. “Ho un esame proprio in questi giorni sulla letteratura italiana fra 1200 e 1800. È stata una prof del liceo a indirizzarmi verso i libri giusti: Calvino, Hesse, Cime tempestose… Sono pazza per la Divina Commedia di Dante, il canto V con Paolo e Francesca. E fra i file aperti c’è una canzone che si chiama “La commedia”… Non può non ispirarti” ha raccontato al Corriere prima di commentare anche la polemica legata alle canzone di Junior Cally. “Io ho scelto il mio linguaggio. La mia risposta è questa”.

