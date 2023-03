Giorgia, perché non ha cantato per molti anni?/ “Avevo pensato di ritirarmi…”

Giorgia torna cantante e attrice dopo 7 anni di “pausa”

Giorgia Todrani, classe 1971 e nota semplicemente come Giorgia, è una delle più grandi cantautrici del panorama italiano e a breve sarà ospite del programma televisivo “Benedetta primavera”. Dopo l’enorme successo di 7 anni fa con l’album “Oronero”, la cantante è tornata in pista col nuovo album “Blu”, album che secondo la cantante potrebbe far bene alle persone, magari ascoltato durante un viaggio in macchina.

L’ironica e sorridente cantante era stata lontana dalla musica e dal grande e piccolo schermo per anni, insicurezze, ispirazione che non arrivava, ha passato quegli anni prendendosi amorevolmente cura della sua famiglia: il compagno e noto ballerino Emanuel Lo e il figlio Samuel. Dopo tutti questi anni Giorgia ha ripreso il microfono e con le sue nuove canzoni ha conquistato un posto al Festival di Sanremo 2023, una grande accoglienza ad Amici di Maria de Filippi e a molti altri programmi televisivi, ma anche un posto di prima classe nella nuovo film di Rocco Papaleo: “Scordato”. La carriera di Giorgia in brevissimo tempo è risalita la dove 7 anni fa la cantante l’aveva “lasciata” ma cosa ne pensa Giorgia?

La “rinascita” di Giorgia, cosa è successo?

“Gocce di memoria”, “Come saprei”, “Di sole e d’azzurro”, “Come neve”, “Scelgo ancora te”, sono tantissimi i brani di Giorgia che potremmo citare e che hanno segnato la storia della musica italiana. Giorgia è in un momento molto importante della sua carriera, è molto felice e a Radio Zeta ha dichiarato: “Ho una responsabilità verso di me e verso il pubblico. Dovevo rimettermi in gioco cercando il mio posto, senza tralasciare quello che sono ma cercando di essere il più possibile dentro al mio tempo”.

Al Corriere della Sera la cantante si era aperta e aveva raccontato cosa era accaduto durante la sua assenza dalla televisione e dalla scena musicale: “Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo… Ho anche pensato di ritirarmi. Non avevo più punti di riferimento. È cambiato tutto in questi anni e mi sono dovuta reinventare. Mi sono messa a studiare e ho capito che il mio posto è il passato, ma con uno sguardo contemporaneo”. La volontà della cantante sembrerebbe essere ben chiara, una rinascita in chiave contemporanea che renderà felice sia lei che i fan!

