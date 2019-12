Giorgia Meloni canta “Jingle Mes”/ Video: “Str*nza da premier? No, lo sono già”

Dopo il tormentone “Io sono Giorgia”, Giorgia Meloni potrebbe aver tirato fuori dal cilindro un altro tormentone social. Premiata dai sondaggi politici, la leader di Fratelli d’Italia è stata ospite di Un giorno da pecora ed ha fatto il punto della situazione a livello politico ma non solo. L’ex ministro del Governo Berlusconi si è schierata apertamente contro il Mes e negli studi di Rai Radio Uno è nato un siparietto che potrebbe presto diventare virale: la Meloni ha infatti intonato una canzone natalizia per il Fondo salva-Stati, con risultati soddisfacenti. Ecco l’improvvisato testo di “Jingle Mes”: «’Jingle Mes, Jingle Mes’, oppure ‘No Mes No Mes No Mes any way’, oppure ancora All I Want for Christmas is…no Mes». «Se divento premier torno a Un giorno da pecora», ha aggiunto la Meloni, che ha poi confermato che non diventerà una «str*nza». E c’è un perchè: «Io sono così da prima (ride, ndr). E’ per non deludere dopo».

GIORGIA MELONI TRA JINGLE MES E VITA PRIVATA

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Un giorno da pecora, Giorgia Meloni è poi tornata sul successo social avuto da “Io sono Giorgia”: «Dopo quel ‘remix’, che è diventato viralissimo, i ragazzini pensano che io sia una sorta di popstar. E i loro genitori, che spesso è palese non mi voterebbero mai, sono costretti a venire da me per chiedermi di fare una foto insieme ai loro figli…». Infine, la leader di FdI si è soffermata sulle sue passioni sportive: «In palestra faccio allenamenti intensivi, come il crossfit, pilates a circuito e duathlon. E una volta ho fatto anche yoga. Che tipo di yoga? Il Bikram, quello a 38° gradi. Si tratta di fare esercizi di equilibrio, concentrazione, e mi è piaciuto molto. Ho bisogno di cose che mi rilassano ogni tanto…».





