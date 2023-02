Giorgia, “Parole dette male”/ La voce incanta Sanremo 2023 ma il testo non convince

Giorgia con “Parole dette male” al Festival di Sanremo 2023: una top 5 meritata con riserva

Dopo diversi anni di assenza dal Festival di Sanremo, l’edizione 2023 è stata senza dubbio impreziosita dal tanto atteso ritorno sul palco dell’Ariston di Giorgia. Con “Parole dette male” la cantante si è cimentata nella gara quando gli spettatori erano ormai abituati ad ammirare le sue performance come super-ospite. Come previsto, Giorgia ha confermato la sua forza vocale e l’estrema emotività che riesce a trasmettere con la sua timbrica; diversa però la percezione rispetto alla composizione del testo.

Giorgia è tornata sul palco dell’Ariston per Sanremo 2023 con il brano “Parole dette male” nel corso della seconda serata e dunque con il secondo gruppo di artisti. La classifica parziale e quella generale l’hanno premiata con un quinto e ottavo posto, assolutamente meritati per la bellezza della performance. Diverso però il giudizio riguardante il testo; in particolare sui social molti hanno notato una debolezza strutturale; un brano romantico che suona come già sentito e che senza una voce così importante come quella di Giorgia difficilmente avrebbe avuto la medesima fortuna. Il duetto della quarta sera con Elisa è stato accolto dal pubblico in sala da una fragorosa standing ovation; ovazione meritata per l’esibizione forse più iconica di Sanremo 2023. Anche la classifica premia l’occasione, con un ottimo quinto posto.

Giorgia a Sanremo 2023; “Parole dette male” non trova conforto negli streaming

L’esperienza di Giorgia a Sanremo 2023 con il brano “Parole dette male” sembra dunque convincere a metà; da una parte la forza interpretativa e dall’altra un testo traballante che però trova il suo spazio tra emittenti radio e streaming digitali. Nella classifica ufficiale dei brani sanremesi più apprezzati in radio occupa una dignitosa decima posizione; più giù su Spotify e Amazon Music dove occupa rispettivamente la diciottesima e tredicesima posizione.

La posizione a ridosso del podio di Giorgia a Sanremo 2023 con “Parole dette male” fa ben sperare in vista della finale; l’esito potrebbe essere ancora tutto da scrivere visto l’ingresso in gioco del giudizio del televoto. Chiaramente, tale aspetto può essere un’arma a doppio taglio vista la concorrenza ma la voce inarrivabile dell’artista potrebbe avere una discreta rilevanza come ago della bilancia. A dispetto di un testo poco convincente e originale, Giorgia potrebbe facilmente entrare nella top 5 con però poche possibilità di ambire alla vittoria finale.

