Giorgia Pianta, chi è “moglie” iettatore Avanti un altro/ “Sogno il Grande Fratello…”

Chi è Giorgia Pianta, la “moglie” dello iettatore ad Avanti un altro

Giorgia Pianta è tra le novità della nuova edizione di Avanti un altro. La modella interpreterà il ruolo della moglie dello iettatore, Franco Pistoni, che dunque non sarà più solo da quest’anno. Ma chi è Giorgia Pianta? In realtà, non è un volto inedito. Infatti, ha vinto diversi concorsi di bellezza quando non era ancora maggiorenne poi è stata finalista nazionale di Miss Italia nel 2019. La conoscono anche gli appassionati di motori, perché è una delle ragazze più popolari di Eicma. Anche lei coltiva la passione per i motori, in particolare è appassionata di MotoGp ed è stata grid girl, la cosiddetta “ombrellina”. Tempo fa aveva dichiarato che il suo pilota preferito è Fabio Quartararo, ma ha portato “fortuna” a Francesco Bagnaia.

Max Laudadio: "Papà voleva facessi calciatore, s'inc*zzò"/ "Mia figlia si vergognava"

La 22enne modella di Polverara nell’ultima stagione di MotoGp è stata, infatti, ingaggiata per proteggere il pilota della Ducati da sole e pioggia con l’ombrello. Un’assegnazione casuale, ma non la prima esperienza. Il primo lavoro di questo tipo di Giorgia Pianta è stato a Le Mans con l’Aprilia, poi al Mugello ha rappresentato la Ducati. Dopo la gara le hanno confermato l’incarico. «Sono felicissima che Francesco sia il nuovo campione del mondo, mi piace pensare che sia un po’ anche merito mio», ha dichiarato a novembre al Gazzettino. All’epoca stava lavorando appunto nella fiera motoristica, ma è stata notata dall’agenzia 4You di Dailyn Caseres.

Marcello Cirillo "Sogno Ballando con le Stelle"/ "GF Vip pieno di iene, non lo farei"

Chi è Giorgia Pianta: il sogno del Grande Fratello

Giorgia Pianta non sapeva ancora se sarebbe stata riconfermata. Nel frattempo, è arrivata l’occasione Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis. Ma a novembre dichiarava che avrebbe voluto continuare a lavorare nel settore sportivo, magari come presentatrice. «È una delle mie aspirazioni, come pure nel mondo nella moda». Ma al Gazzettino aveva confessato anche un desiderio che potrebbe realizzare, diventare cioè «concorrente del Grande Fratello. Mettermi alla prova di fronte alle telecamere 24 ore su 24 con altre persone, la vedo come una sfida importante ed avvincente». Chissà che il desiderio non possa avverarsi dopo questa nuova esperienza nello studio del programma di Canale 5. Potrebbe essere effettivamente un trampolino di lancio. Giorgia Pianta, che ha un diploma da estetista, si definisce solare, testarda e gelosa. A 14 anni si iscrisse al primo concorso di bellezza, ma non ha mai voluto bruciare le tappe. Infatti, ha seguito il suo percorso con la semplicità e cordialità che la contraddistinguono.

Simona e Nando Dalla Chiesa, figli di Carlo Alberto/ "Papà disse: 'Br uccideranno'"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Pianta (@giorgiapianta)













© RIPRODUZIONE RISERVATA