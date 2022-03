Giorgia Rosati e Antonio Quarta, Matrimonio a prima vista Italia/ Nonostante la diffidenza iniziale…

Giorgia Rosati e Antonio Quarta usciranno insieme da Matrimonio a Prima Vista Italia 2022? E’ arrivato il momento della scelta finale nel programma – esperimento social di Real Time che vede coppie di perfetti sconosciuti ritrovarsi sull’altare per pronunciare una promessa d’amore. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono anche Giorgia e Antonio che, dopo il matrimonio, sono partiti per il viaggio di nozze. Non sono mancate le difficoltà e le incomprensioni visto che i due non si erano mai visti prima del giorno del matrimonio. Nonostante la diffidenza iniziale dovuta sicuramente alla situazione, Giorgia e Antonio hanno cominciato a far cadere le proprie difese conoscendosi.

Una conoscenza che ha visto Giorgio e Antonio scoprire di essere molto in sintonia. Una complicità che é arrivata anche ai telespettatori di Matrimonio a prima vista che si sono affezionati alla loro storia. Proprio durante il viaggio di nozze sulle Dolomiti, i novelli sposi hanno cominciato a conoscersi sul serio. Al rientro a casa però le cose sono andate diversamente.

Giorgia Rosati e Antonio Quarta: insieme dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2022?

Il ritorno dal viaggio di nozze per Giorgia Rosati e Antonio Quarta non é partito nel migliore dei modi. Durante una cena, infatti, lo sposo ha notato un particolare in Giorgia che l’ha fatto restare male. Senza alcun timore lo sposo ne ha parlato con la sposa. Il problema riguardava la fede nuziale che Giorgia ha tolto dal dito quasi come a confermare la poca fiducia riposta in questa relazione. La cosa non é stata minimamente gradita da Antonio che ne ha subito parlato con Giorgia. Nonostante tutto peró i due hanno confermato la loro scelta di proseguire il loro matrimonio anche fuori dal programma.

Giorgia e Antonio, infatti, sono stati i primi a confermare il loro “amore”. Le difficoltà iniziali hanno spinto i due a conoscersi ancor meglio scoprendo di essere fatti l’uno per l’altra. Chissà se questo matrimonio durerà anche fuori oppure no!



