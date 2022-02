Giorgia Soleri, chi è fidanzata Damiano/ C’è crisi? Lui: “Parlate veramente troppo”

CHI E’ GIORGIA SOLERI, FIDANZATA DI DAMIANO DEI MANESKIN

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano David dei Manekin. Dopo la conferma ufficiale della storia tra i due, in questi giorni c’è già chi parla di una possibile crisi tra il leader dei Maneskin e la influencer. A gettare nuova benzina sul fuoco ci ha pensato proprio Damiano, che tramite i social ha scritto un post al vetriolo contro il gossip e la stampa. “Mi sono davvero stancato negli ultimi giorni, voi persone state decisamente parlando troppo. Sono un essere umano, non un dannato giocattolo”, le parole della voce di “Zitti e buoni” che questa volta ha deciso di non andare controcorrente prendendo una chiara posizione e puntando il dito contro il gossip.

Le parole di Damiano sono furiose, ma non chiariscono in che situazione è il rapporto con la fidanzata Giorgia. Diciamo che il leader dei Maneskin non conferma né smentisce la crisi con la compagna, anche il suo tweet fa pensare che forse la coppia sta vivendo davvero un momento di difficoltà. L’indiscrezione di una possibile crisi tra i due è stata lanciata dal ben informato Dagospia, che ha parlato di una momentanea crisi per la coppia, unita da circa cinque anni. Il motivo? Stando a quanto trapelato da Dagospia i due sarebbero in crisi per alcuni post razzisti pubblicati anni fa sui social dalla fidanzata del cantante e riproposti in questi giorni. Si tratta di post che avrebbero messo in difficoltà la voce dei Manskin.

FIDANZATA DI DAMIANO DEI MANESKIN: COSA E’ SUCCESSO FRA I DUE?

L’indiscrezione di una possibile crisi tra Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri trapelata dalle pagine di Dagospia ha trovato campo anche nel mondo della musica. Diversi voci, infatti, parlando di una crisi vera e proprio tra i due a causa di alcuni post giudicati dannosi per l’immagine del leader del gruppo.

“Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo”, scrive Dagospia. Sui social Damiano ha deciso di replicare duramente con un post davvero spiazzante: “voi persone state decisamente parlando troppo. Sono un essere umano, non un dannato giocattolo”. Cosa è successo tra i due? Non resta che aspettare il Festival di Sanremo 2022 per vedere se Damiano sarà paparazzato in compagnia della sua Giorgia oppure arriverà nella città dei fiori da solo!

