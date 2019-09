Giorgia Venturini e Hormoz Vasfi/ L’ex di Taylor Mega diviso tra due fuochi

Giorgia Venturini e Hormoz Vasfi stanno insieme? La ex naufraga de L’Isola dei Famosi è sempre più vicina al multimilionario iraniano Hormoz Vasfi ex compagno di Taylor Mega stando a quanto anticipato da Alberto Dandolo su Dagospia. La bella Giorgia, infatti, sarebbe in procinto di recarsi con il multimilionario iraniano in un resort esotico dove trascorreranno ancora qualche giorno di vacanza lontani dal trambusto della tran tran quotidiano. Una piccola parentesi di relax lontana da occhi indiscreti per vivere il loro amore alla luce del sole, ma lontani dal clamore del gossip. Stando a quanto rivelato da Dandolo però la nascente coppia sarebbe ostacolata da un’altra donna. Si tratta di Flo Marincea, ex Pupa, che da anni è legata da un profonda amicizia all’uomo mediorientale. Chi riuscirà a spuntarla tra Giorgia Venturini e Flo Marincea e conquisterà il cuore dell’ex di Taylor Mega?

Giorgia Venturini, tra le novità di Tiki Taka 2019

Intanto per Giorgia Venturini è cominciata una nuova importante esperienza televisiva. Dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi, la Venturini è entrata come opinionista nel programma “Tiki Taka” condotta da Wanda Nara e Pierluigi Pardo su Italia 1. Un debutto importante, visto che il programma calcistico è uno dei più seguiti del piccolo schermo. Parlando della nuova esperienza televisiva, la PR ha detto all’Adnkronos : “Con Wanda Nara daremo filo da torcere ai nostri partner maschili. Sarà un ‘Tiki Taka’ all’insegna del girl power. E Pierluigi Pardo dovrà diventare un domatore di leonesse”. Una novità che la rende molto emozionata e contenta visto che, oltre a ricoprire il ruolo di opinionista, la ex naufraga si occuperà anche dell’angolo social del programma: “da cui darò conto di tutto quanto corre sul web a proposito del calcio ma anche del gossip che ci gira intorno”.

Giorgia Venturini su Wanda Nara e il calcio

Giorgia Venturini ha poi parlato anche della “collega” Wanda Nara su cui ha detto: “la ritengo una donna molto intelligente e con grande carisma. Il fatto di essere un personaggio molto discusso è anche il suo bello. Sono contenta di condividere questa esperienza con lei. Anche io ho un carattere forte e vivace. Terremo testa ai maschietti del programma. E ci divertiremo”. Sul rapporto col mondo del pallone, invece, la Venturini ha precisato: “il mio rapporto con il calcio è iniziato tanti anni fa quando studiavo a Firenze. Mio padre è un grande tifoso della Fiorentina. La prima volta mi ha portato allo stadio nel 2005, nel mio primo anno di università. E mi presi anche una cotta per un calciatore della Fiorentina. Ma non posso dire chi è, posso solo dire che era un gran signore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA