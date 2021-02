Giorgio Di Bonaventura è la scelta di Sophie Codegoni?/ Uomini e Donne: selfie e…

Giorgio Di Bonaventura è la scelta di Sophie Codegoni? Il giocatore di basket, fresco di laurea in scienze della comunicazione, arrivato diverso tempo dopo l’inizio del percorso della tronista di Uomini e Donne, è riuscito comunque a sbaragliare la concorrenza degli altri corteggiatore e, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, scoprirà se sarà la scelta di Sophie o se quest’ultima sceglierà Matteo Ranieri con cui il percorso è cominciato tre mesi fa. Giorgio, dal fisico possente e dal carattere deciso, ha dimostrato di essere anche orgoglioso nel momento in cui, dopo una discussione con Sophie, non si è presentato in puntata chiedendo alla tronista di raggiungerlo per chiarire. Nonostante la tentazione di non tornare, Giorgio ha così deciso di tornare sui propri passi per arrivare fino in fondo all’avventura anche se, ha ammesso, che il suo potrebbe essere anche un no.

“Questo episodio mi ha fatto riflettere tanto, perché ho dato peso a quello che è successo. Tengo gli occhi aperti; forse sono arrivato a un punto di non ritorno. Se reagisco così però significa che ci tengo e devo capire se far prevalere la coerenza davanti al sentimento. […] Se dovessi ascoltare la ragione sarebbe un ‘no'”, ha spiegato a Uomini e Donne Magazine.

Giorgio Di Bonaventura e la rivalità con Matteo Ranieri

Se all’inizio del suo percorso come corteggiatore di Uomini e Donne Giorgio Di Bonaventura si era scontrato spesso con Antonio Borza, corteggiatore che è stato poi eliminato da Sophie Codegoni, con Matteo Ranieri, suo rivale per la scelta di Sophie, non ha mai avuto alcun problema. “È una persona troppo diversa da me per influire sul mio percorso. Sophie ha davanti a sè due persone opposte. Io e Matteo abbiamo molto poco in comune, e non mi sento minacciato da lui. […] Penso che Matteo sia un bravo ragazzo, una persona umile e con dei valori, ma credo che si stia lasciando influenzare da quello che sta accadendo fuori. […] Non ho nulla contro di lui né lo avrò. Il mio percorso è con Sophie e basta”, ha spiegato a Uomini e Donne Magazine. Anche Sophie, del resto, ha più volte sottolineato di avere davanti due persone molto diverse. Chi sceglierà, dunque, tra Giorgio e Matteo?



