Matteo Ranieri è la scelta di Sophie Codegoni?/ Uomini e Donne: “Intesa tra di noi..”

Matteo Ranieri è la scelta di Sophie Codegoni? Arrivato a Uomini e Donne quando il percorso della tronista era già iniziato, in silenzio, senza fare esterne plateali, Matteo è riuscito, passo dopo passo, ad attirare le attenzioni di Sophie che, oltre ad apprezzare il suo lato estetico, si è lasciata conquistare anche dal suo carattere dolce e sensibile. Un cuore tenero dietro una massa di muscoli hanno permesso a Matteo di sbaragliare la concorrenza degli altri corteggiatori. Tuttavia, la scelta di Sophie non è così scontata. Matteo, infatti, anche nell’ultima puntata del trono della Codegoni in onda nella puntata di Uomini e Donne di oggi, sfiderà Giorgio Di Bonaventura con cui, tuttavia, non ha mai avuto problemi.

“Ritengo Giorgio un bravo ragazzo, almeno per quello che ho avuto modo di vedere. Sicuramente ha un carattere forte, ma non so se potrebbe essere complementare a quello di Sophie”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Matteo, tuttavia, nonostante la presenza di Giorgio, non perde la speranza di essere la scelta di Sophie.

Matteo Ranieri: “Con Sophie Codegoni ci sono basi solide per costruire qualcosa d’importante”

Matteo Ranieri, dopo aver conosciuto per tre mesi Sophie Codegoni, è sicuro di avere tutte le caratteristiche che la tronista di Uomini e Donne cerca in un uomo. “Non posso avere nessuna certezza della scelta, ma posso solo sperare di sì. C’è una bella intesa tra di noi e un bel feeling. Ridiamo molto insieme, perciò sono sicuro saremmo affiatati”, ha spiegato a Uomini e Donne Magazine. Non essere scelto, dopo tre mesi di percorso insieme, sarebbe una grande delusione per Matteo che non nasconde l’ansia del momento. “Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che lei abbia visto tanto di me. Abbiamo avuto modo di instaurare un bel rapporto di fiducia, e sono convinto che abbiamo gettato delle basi solide e forti per qualcosa di importante”, ha aggiunto. Sophie sarà della stessa opinione?



