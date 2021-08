Giorgio Gherarducci (Gialappa’s Band) “Mago Forest mi ha sposato”/ “Lite con Teocoli”

Giorgio Gherarducci, uno dei tre volti, anzi, sarebbe meglio dire una delle tre voci, della Gialappa’s Band, è intervenuto sulle colonne de “Il Fatto Quotidiano” in edicola oggi, domenica 22 agosto 2021, per un’intervista a tutto tondo sulla sua carriera. Un racconto che comincia con il ricordo della litigata con Teo Teocoli, che “soffriva del successo degli altri comici che si erano aggiunti nel programma. Teo, quando è in buona, è l’uomo più meraviglioso del mondo, ma quando non è in buona lo prenderesti a testate”.

Dopo una discussione su uno sketch, “si tolse la giacca da Peo Pericoli e se ne andò dagli studi tutto truccato sul viso e con i ciglioni finti. Oggi siamo amici, ma è il suo approccio alla vita: quando è al top va giù, poi trova il gusto a risalire”. Fra le loro amicizie, derivate dai sodalizi artistici intessuti nel corso di tutti questi anni di carriera, figura anche quella con il Mago Forest, che addirittura ha parlato di un vero e proprio amore nei confronti del trio.

GIORGIO GHERARDUCCI (GIALAPPA’S): “MAGO FOREST MI HA SPOSATO, 40 MINUTI DI RISATE”

A proposito di quest’ultimo, Giorgio Gherarducci ha rivelato ai lettori de “Il Fatto” un retroscena davvero divertente: “Due anni fa mi ha sposato. Quaranta minuti di cerimonia con gli invitati piegati in due per le risate. Lui è una persona speciale”. Fra i comici più insicuri, invece, l’intervistato ha citato Fabio De Luigi, che in tal senso “era una costante ed eravamo pronti alla sua reazione: alla fine dei suoi sketch derubricava tutto a m*rda”.

Vi è poi anche Paolo Hendel, “micidiale: anni fa scopriamo di essere entrambi ad Amsterdam, dove lui era con la sua futura moglie e io con la mia. Ci vediamo un pomeriggio e per cena aveva prenotato in tre ristoranti per via della sua insicurezza. Dopo cena l’ho portato in un coffee shop, abbiamo fumato una canna e sua moglie è svenuta. Lui, disperato, urla: ‘Cosa hai fatto!’. Lui si era astenuto”.



