Giorgio Lupano: “Vorrei tornare ai miei vent’anni”/ “Sono empatico per natura”

Giorgio Lupano, attore torinese di 53 anni, si avvicina al debutto a Roma con il suo “Benjamin Button”. Con la regia di Ferdinando Ceriani e l’adattamento di Pino Tierno, lo spettacolo racconterà proprio la vita dell’uomo nato vecchio e morto neonato, storia nata dalla celebre e inimitabile penna di Scott Fitzgerald. “Ne Il curioso caso di Benjamin Button, Scott Fitzgerald usa un tono umoristico e lieve. Per questo, Benjamin considera normali tutte le cose meravigliose che gli accadono”, racconta l’attore a Il Messaggero.

Stasera in tv 23 febbraio/ Programmi Mediaset: Grande Fratello Vip su Canale 5

Nel 2008, sul grande schermo, Brad Pitt diventò Benjamin: “Un bel film, ma con troppi effetti speciali. Secondo me, si enfatizzava troppo la storia d’amore, che nel racconto prende solo un piccolo spazio. Anche perché tra i due l’amore si può realizzare solo in quel breve periodo di tempo in cui l’aspetto e l’età di Benjamin coincidono”, rivela Lupano. Il tempo e l’immagine non spaventano l’artista nella vita reale: “Sono abbastanza sereno. Voglio dire, non voglio sembrare più giovane né ci tengo a invecchiare prima del tempo. Ovviamente, non posso nascondere che mi piacerebbe tornare ai vent’anni“.

Annalisa Minetti: "Ho scoperto la malattia a 18 anni"/ "Ci vedevo poco ma..."

Giorgio Lupano: “Bisogna mettersi nei panni degli altri”