Giorgio Manetti attacca Gemma:”Senza dignità…”/ “Il suo bacio? Dimenticato da tempo…”

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: “Dice di essere una donna di classe…”

La presenza di Gemma Galgani nel cast di Uomini e Donne è spesso motivo di discussione, anche fuori dal programma. Tra le ultime uscite dedicate alla dama del programma di Maria De Filippi spicca quella di Giorgio Manetti, alias George, vecchia fiamma della Galgani. In un’intervista rilasciata per NuovoTv, l’ex cavaliere ha infatti lanciato diverse frecciatine verso la donna, in particolare rispetto alle sue ultime frequentazioni all’interno della trasmissione. “Alessandro mi sembra l’ennesimo cavaliere che finge interesse nei suoi confronti per cercare visibilità visto che lei, dopo 13 anni nel programma, è diventata popolarissima”.

La critica di George Manetti, rilasciata per NuovoTv, è decisamente dura nei confronti di Gemma Galgani e della sua nuova fiamma, Alessandro: “Gemma potrebbe essere sua madre, ha 20 anni di più! Quando l’ho corteggiata io avevo 59 anni, lei 65. Non avrei mai preso in considerazione una donna tanto più grande“. Continua senza freni l’ex cavaliere, che con una vena ironica aggiunge: “Lei ha sempre detto che il suo bacio non si scorda. Io, invece, me lo sono dimenticato da tempo”. George, tra una frecciatina e l’altra, cerca comunque di dispensare consigli per la donna: “Dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrando non solo a parole ma con i fatti”.

George Manetti ne ha per tutti: da Gemma Galgani a Ida Platano, passando per il futuro in TV

Nell’intervista rilasciata da George Manetti a NuovoTv sono deducibili altre critiche piuttosto dure nei confronti della condotta di Gemma Galgani, con particolare riferimento alle ultime dichiarazioni piuttosto intime scambiate con il nuovo cavaliere Alessandro. “E’ scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità: per una donna, dire che è pronta a fare tutto è controproducente per la sua immagine, c’è un’età per ogni cosa”. Le critiche di George sono arrivate anche nei confronti di Ida Platano, che di recente ha abbandonato la trasmissione in compagnia di Alessandro Vicinanza: “Lei è madre e dovrebbe fare attenzione a quello che fa in tivù, ricordandosi che suo figlio la segue da casa. Sulla storia con Riccardo stenderei un velo pietoso…”

Giorgio Manetti, nel corso dell’intervista per NuovoTv, ha offerto spunti anche dal punto di vista televisivo: l’ex cavaliere ha parlato sia di un ipotetico ritorno a Uomini e Donne che di nuove esperienze. “Se tornerei a Uomini e Donne? D’istinto si, per parlare di cose serie. Il problema è: chi potrebbe farlo di quelli che sono in studio? Credo che nessuno di loro sia in grado”. Per quanto riguarda invece ipotetiche nuove frontiere professionali in TV, l’ex cavaliere ha spiegato: “Io all’Isola dei Famosi? Mi piacerebbe molto partecipare, ma non mi prendono mai in considerazione. Scelgono sempre nomi più altisonanti del mio.”. Sulla questione Isola, George Manetti aggiunge: “Sarebbe divertente mettermi in gioco in questa avventura: ho da sempre una vita piena, ricca di esperienze che condividerei volentieri con il pubblico”.











