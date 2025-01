Giorgio Primicerio è tra i concorrenti giunti alla finale di Io Canto Senior 2025 , ex dirigente di banca si è contraddistinto sin dalla prima puntata del seguitissimo programma che celebra il grande talento over 45 con protagonisti dodici concorrenti – aspiranti cantanti. Solo uno tra loro però potrà vincere il titolo di campione di Io Canto Senior portandosi così a casa il montepremi finale di 30 mila euro. Chissà che non possa essere proprio Giorgio Primicerio a spuntarla! Una cosa è certa: il talento di Giorgio non è mai passato inosservato né al pubblico né tantomeno alla giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Durante la semifinale Giorgio ha nuovamente dato sfoggio del suo innato talento condividendo il palcoscenico con la caposquadra Cristina Scuccia duettando sulle note di “Un corpo e un’anima” del duo musicale Wess & Dori Ghezzi. Una performance che ha conquistato tutti: applausi a scena aperta dal pubblico in studio fino ai colleghi che si sono alzati in piedi.

Giorgio Primicerio conquista la finale di Io Canto Senior 2025: sarà vincitore?

Il duetto di Giorgio Primicerio e Cristina Scuccia a Io Canto Senior 2025 sulle note di “Un corpo e un’anima” ha emozionato davvero tutti. Anche il padrone di casa Gerry Scotti ha sottolineato: “bravo, sorprendente, non era facile, l’hai fatta bene a modo. La gente è entusiasta”. Poi si è passati al voto della giuria con Claudio Amdendola e Fabio Rovazzi che hanno detto: “è bello vedere come i concorrenti nonostante non sia un programma che dura anni, ma poche puntate. Giorgio è partito in punta di piedi, molto timido, io adesso vedo un altro uomo. Un uomo con cui io farei anche serata. E’ stata una bellissima esibizione, non è mai successo nella storia nostra perlomeno ma siamo costretti a dare un altro 20″.

Poi è stata la volta di Iva Zanicchi e Orietta Berti: “beh il signor Gerry ti ha già incoronato come il cantante più simpatico. A noi piaci tanto, ci sei piaciuto tantissimo: voto 19”. Con un totale di 39 punti Giorgio conquista la finale di Io Canto Senior 2025 e chissà che non possa essere proprio lui il vincitore!