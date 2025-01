Giorgio Primicerio è tra i protagonisti della nuova edizione di “Io Canto Senior“, lo show fatto di musica ed emozioni da vivere con tutta la famiglia presentato da Gerry Scotti. Il talent show è tornato con una nuova edizione per celebrare il grande talento over 45 con dodici protagonisti pronti a sfidarsi, puntata dopo puntata, a suon di canzoni per conquistare la finale e il montepremi di 30 mila euro. Tra i concorrenti più apprezzati c’è anche Giorgio Primicerio, ex dirigente di banca, che sin dalla prima puntata ha attirato l’attenzione della giuria formata da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola. Dopo “Creep” dei Radiohead, Giorgio è riuscito a superarsi regalando una performance travolgente sulle note di “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi.

Saba De Rossi, Io Canto Senior 2025/ Altro duetto con Lola Ponce dopo You make me feel like a natural woman?

Una prova canora che ha incontrato il plauso unanime della giuria, a cominciare da Fabio Rovazzi che ha detto: “hai deciso di cantare un pezzo di un mio carissimo amico che è un pezzo neanche troppo semplice da fare. Se lo fa Gianni Morandi sembra facile, invece lo hai fatto molto bene. Sei stato molto bravo, tra l’altro hai sistemato la foto. Siamo molto più tranquilli, nella foto sei vivo. Ci siamo detti se la foto è buona è un 18!”.

Beppe Fiorello, chi è: dalla Sicilia al grande cinema/ "Ero timido, la morte di papà mi ha cambiato"

Giorgio Primicerio verso la finale di Io Canto Senior 2025?

L’esibizione di Giorgio Primicerio a Io Canto Senior 2025 sulle note di “Apri tutte le porte” ha conquistato anche Iva Zanicchi ed Orietta Berti che hanno sottolineato la bravura e la simpatia del cantante: “sei un uomo simpatico, conquisti tutti con la tua allegria. Hai cantato molto bene la canzone di Gianni e ti abbiamo dato un 18”.

Che dire: il percorso di Giorgio a Io Canto Senior prosegue alla grande e durante l’ultima puntata il cantante ha anche emozionato il pubblico in studio e i telespettatori raccontando un aneddoto della sua vita privata riguardante il padre che è riuscito a salvarsi da tre campi di concentramento. Purtroppo però il papà è andato via a causa di un tragico incidente stradale. Un racconto che Giorgio ha voluto condividere con il pubblico toccando il cuore di tutti.

Roberto Cenci, ex marito di Rossella Brescia/ "Non eravamo più felici": cos'è successo tra i due