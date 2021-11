Giorno dei morti 2021/ Frasi per la Commemorazione dei defunti: gli esempi più belli

Oggi, 2 novembre 2021, è il Giorno dei morti, il giorno in cui ricorre la Commemorazione dei defunti. Come da tradizione, dopo la festa di tutti i santi, celebrata ieri, oggi si ricordano i nostri parenti, amici, cari e conoscenti che non ci sono più, e a seconda del luogo in cui siamo, la giornata odierna prende il nome di Giorno dei Morti o Festa dei Morti. Numerosi sono coloro che stanno ricordando in queste ore le persone care con una frase, un post, in messaggio via social o WhatsApp, e a riguardo vogliamo segnalarvi alcune esempi più significativi proprio per questa giornata di ricordo, meditazione e dolore.

Partiamo da questa citazione di Madre Teresa di Calcutta: “Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano”. Spazio a una frase di Walter Scott: “La morte è l’ultimo sonno? No, è l’ultimo risveglio”. Quindi Eugenio Montale: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino”.

GIORNO DEI MORTI 2021: LE FRASI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, TANTE CITAZIONI PROFONDE

Per le frasi per il Giorno dei morti abbiamo pensato anche a Lucio Anneo Seneca: “Ogni nuovo inizio proviene dalla fine di un altro inizio”, una frase che se da una parte nasconde un dramma, dall’altra mostra comunque la luce, la speranza di un qualcosa di nuovo che può arrivare. Continuiamo con una citazione di Buddha: “Alla fine solo tre cose contano: quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te”.

Spazio ad una massima di Charles Dickens: “Il dolore della separazione è nulla in confronto alla gioia di incontrarsi di nuovo”. Quindi Abraham Lincoln: “Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni”. Chiudiamo questo focus sulle frasi per il Giorno dei morti 2021 con questo pensiero di un anonimo: “Il tuo sorriso è il nostro regalo più bello. Continueremo ad amarti incessantemente”.

