Giulia D’Urso/ “Tra me e Giulio è stato colpo di fulmine!” (Uomini e donne)

Giulia D’Urso (il cui nome per intero è Giulia Francesca d’Urso) è nata a Ruffano (in provincia di Lecce) il 4 ottobre del 1995 sotto il segno della Bilancia. Ha 25 anni ed attualmente vive a Milano. Lei insieme a Giovanna Abate, si “contende” il cuore di Giulio Raselli, attuale tronista del trono classico di Uomini e Donne che oggi farà la sua scelta rigorosamente in diretta. “Mi definirei una persona energica, solare, positiva e testarda. Quando entro in confidenza con chi ho davanti divento persino logorroica. Al contrario, se davanti a me ho una persona che cerca di intimidirmi, mi chiudo a riccio e mi irrigidisco”, ha raccontato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. In un video pubblicato da Witty Tv, Giulia d’Urso si è raccontata la sera prima della scelta ammettendo che tra lei e Giulio è stato un colpo di fulmine: “Lui mi ha etichettato come qualcosa di nuovo e di fresco ma poi la mancanza di mie reazioni forti e le segnalazioni hanno un po’ rovinato le cose. Mi sono fatta intimidire dal contesto, tornassi indietro cambierei alcune cose e penserei a lui sopra ogni cosa. Lui mi piace tanto, a questo punto provo qualcosa per lui e questo mi fa paura”. Come finirà tra loro? Clicca qui per vedere il video dell’intervista.

Giulia D’Urso, sarà lei la scelta di Giulio Raselli?

Giulia D’Urso ama coltivare le sue amicizie e stare in compagnia, ma ama anche ritagliarsi dei momenti per se stessa. Tra i punti fermi della sua vita c’è sicuramente la sua famiglia: la cosa a cui tiene maggiormente. Ha lavorato anche come influencer e testimonial per marchi di abbigliamento e prodotti di bellezza ed ama moltissimo i genitori. Per questo motivo, ha dedicato loro anche un tatuaggio. “Sono super stanca e agitata perché non riesco a dormire in questo periodo, ho l’ansia, ma sono anche speranzosa e so che alla fine manca poco”, ha raccontato intervistata dalla redazione del programma, alcuni giorni prima la famosa scelta. Oggi pomeriggio, dalle 14.45, scopriremo quale decisione prenderà Giulio Raselli. Se siete curiosi di scoprire la sua scelta, collegatevi su Canale 5 per visionare la puntata rigorosamente in diretta.

