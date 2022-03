Giovanna Civitillo: “Amadeus è ipocondriaco”/ “Al mattino lo chiamo Sophia Loren…”

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è intervenuta in qualità di ospite a “S’è fatta notte”, trasmissione di Rai Uno condotta da Maurizio Costanzo e andata in onda nella serata di lunedì 7 marzo 2022. La donna si è detta orgogliosa di suo marito: “Si merita tutto il successo che ha avuto e che sta avendo, perché ho vissuto con lui tutta la fatica dei tre Festival di Sanremo“. Lei e il presentatore si conobbero a “L’Eredità”: “Lui conduceva e io facevo parte del corpo di ballo. È stato l’ultimo conduttore che ho conosciuto, in realtà, perché io lavoro in Rai dal Novantasei e avevo fatto tanti programmi. Quello con Ama è stato l’ultimo, non lo conoscevo ed è stato colpo di fulmine”.

Amadeus e Josè, marito e figlio Giovanna Civitillo/ Una piccola stella a Sanremo

Prima di essere la consorte di “Ama”, Giovanna Civitillo era una talentuosa ballerina: “Da piccola guardavo Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Alessandra Martines. Sognavo di diventare come loro, di ballare in televisione e l’ho fatto. Mi sono tolta tutte le soddisfazioni. Ho fatto parte di molti corpi di ballo: Domenica In, Per tutta la vita, Il Bagaglino, Beato tra le donne”. Fino a quando “ho realizzato un altro sogno quello di costruirmi una bella famiglia. Mi ero accorta che Amadeus mi guardava in maniera diversa e lì è iniziato un gioco di sguardi, abbiamo capito che eravamo fatti l’uno per l’altra”.

Giovanna Civitillo e Josè Alberto, moglie e figlio Amadeus/ "Ho imparato a..."

GIOVANNA CIVITILLO: “ESTREMA FIDUCIA TRA ME E AMADEUS”

Nel prosieguo di “S’è fatta notte”, Giovanna Civitillo ha rivelato che Amadeus la corteggiava tantissimo, però lei era molto diffidente all’inizio, stava sempre sulle sue. Questo, però, “l’ha incuriosito ancora di più, ha insistito e alla fine ho ceduto. La dichiarazione d’amore? Eravamo in auto. Eravamo usciti per prendere un caffè, perché finalmente avevo accettato di prendere insieme a lui questo caffè. Lui ci ha provato subito, ho detto no, poi ci siamo rivisti e al secondo appuntamento c’è stato il bacio”.

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus/ "Non chiamateci famiglia allargata"

E la paura di subire tradimenti, è reale? “No, c’è estrema fiducia tra di noi. Siamo gelosi, ma è una gelosia ormai ragionata. Ama, poi, è ipocondriaco: se ha un brufolo, ha un problema enorme, io invece lo tratto come un brufolo. Ha paura di tutto, prende vitamine dalla mattina alla sera. Di qualsiasi piccola cosa, anche un mal di testa, lui indaga il perché”.

“AMADEUS COME SOPHIA LOREN”: IL PARAGONE DI GIOVANNA CIVITILLO

Successivamente, Giovanna Civitillo ha detto che Amadeus, fresco di riconferma al timone del Festival di Sanremo per i prossimi due anni, è un padre molto presente, affettuoso: “Lo chiamo Sophia Loren, perché lui quando si sveglia la mattina è molto lento, sta davanti allo specchio, ci mette un’ora, un’ora e mezza. Poiché le grandi dive come Sophia impiegano tanto tempo a prepararsi, io lo chiamo così”.

Al di là di queste battute scherzose, la loro coppia è solidissima, al pari del loro amore, che è passato anche attraverso alcuni periodi estremamente complicati, come quelli nei quali il mercato lavorativo non offriva grosse chance ad Amadeus: “Io ci sono sempre stata, diciamo. In quel periodo abbiamo costruito ancora di più e rafforzato il nostro rapporto. Ci siamo uniti ancora di più, ci siamo dedicati alla coppia. Lui si è rimboccato le maniche, ha ricominciato dalla radio, ha ricominciato da capo e io sono stata al suo fianco. Io godo del suo successo. Io sono felice per lui. E poi ovviamente non vedo l’ora di godere dei successi di mio figlio in futuro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA