Giovanna Civitillo, moglie Amadeus/ “Lei la parte istituzionale”, ma sui social…

Giovanna Civitillo, moglie del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, Amadeus, sta vivendo da vicino il grande impegno già vissuto dal consorte nella precedente edizione della kermesse. Anche lei, infatti, è chiamata a condurre in coppia con Valeria Graci e Giovanni Vernia il programma PrimaFestival. Un ruolo che tuttavia ha contribuito a renderla vittima di una serie di insulti e attacchi social. Il motivo? La presunta “raccomandazione” da parte del marito. Agli haters è bastato vederla nel notiziario flash sulle ultime dalla kermesse canora, in onda subito dopo il Tg1 delle 20.00, per dare il via ad una serie di insulti e critiche. Dall’ormai reiterato “Raccomandata” a “Senza qualità”, “senza alcuna competenza”, “Cosa non fanno i soldi”.

A nulla, a quanto pare, sarebbe servito l’intervento dei giorni scorsi di Amadeus che aveva spiegato come fosse stato lo sponsor a volere la compagna. “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti”, aveva detto il conduttore nei giorni precedenti al Festival. La coppia è legata sentimentalmente dal 2003 ed insieme hanno un figlio, Josè Alberto. A dimostrazione della loro solida unione, anche un profilo di coppia su Instagram, secondo alcuni poco professionale ma che ben evidenzia la fiducia reciproca.

GIOVANNA CIVITILLO, MOGLIE DI AMADEUS: PIOGGIA DI CRITICHE SUI SOCIAL

Restando sul profilo di coppia di Giovanna Civitillo e Amadeus, in realtà, le critiche non riguardano solo la sua presenza a PrimaFestival ma gli hater avrebbero polemizzato anche sui vestiti indossati e persino sul suo cachet. Svariati i commenti agli ultimi post in cui si intima la donna a devolvere in beneficienza il compenso a coloro che stanno soffrendo l’attuale situazione economica, con critiche anche sull’abito: “Ma quanto è costato quel vestito? E chi l’ha pagato??? Vergognoso”.

A smorzare le sterili polemiche sul conto della Civitillo, moglie di Amadeus, ci ha pensato il comico Giovanni Vernia, che la affianca alla conduzione di PrimaFestival con Valeria Graci. In una recente intervista a Repubblica, Vernia ha scherzato asserendo: “Altro che Giovanna, la vera moglie di Amadeus è Fiorello, gli sta sempre al fianco, nel bene e nel male, nei momenti più difficili”. Parlando della moglie del padrone di casa ha poi aggiunto: “Giovanna è la parte istituzionale, lo sponsor, io e Valeria la parte più allegra, spensierata e ironica”.

