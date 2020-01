Giovanna Civitillo vs haters/ “Mio marito Amadeus poco social, le polemiche…”

Come vi abbiamo raccontato, Amadeus è finito nel ciclone delle polemiche per una frase sessista nei confronti della Novello. La moglie Giovanna Civitillo – inviata speciale de La vita in diretta al Festival di Sanremo – si è schierata al fianco del direttore artistico della kermesse canora ed è tornata sulla tanto criticata frase sulla fidanzata di Valentino Rossi. Da Claudia Gerini a Taylor Mega, diverse personalità del mondo dello spettacolo hanno attaccato il conduttore, netta la presa di posizione dell’ex professoressa de L’Eredità: «Io Giovanna Civitillo, a volte “un passo avanti“, a volte “un passo indietro“. Spesso accanto ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io!».

GIOVANNA CIVITILLO PRENDE POSIZIONE SU INSTAGRAM

I followers del profilo in comune però si sono divisi. C’è chi difende Amadeus e chi, invece, si scaglia contro le sue parole, ritenute offensive nei confronti delle donne. Un utente spiega: «Lo scivolone di dubbio gusto del marito non si aggiusta con l’ironia…». C’è chi va più pesante: «Basta dirlo: ho detto una caz*ata. Sono maschilista. Stop». Ma anche chi, come spiegavamo, scagiona il direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo: «Ma infatti… sempre a soppesare le parole… e poi anche se una persona sta un passo indietro che c’è di strano… magari e’ contenta …..Ciao Giovanna». Qui di seguito il post pubblicato da Giovanna Civitillo





© RIPRODUZIONE RISERVATA