Giovanni Antonacci, figlio Biagio Antonacci/ Non sarà il “nuovo” LDA, niente Amici e…

Giovanni Antonacci: “Amici? non è vero”

Giovanni Antonacci è il figlio nato dalla storia d’amore tra Biagio Antonacci e Marianna Morandi, figlia del mitico Gianni Morandi. In questi giorni si è parlato tanto del secondo figlio del cantautore dopo che è trapelata una indiscrezione bomba: ossia il figlio d’arte sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. A lanciare la notizia è stato Amedeo Venza su Instagram: “si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici”. Una notizia che ha catalizzato l’attenzione mediatica sul giovanissimo figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi ed è il nipote di Gianni Morandi.

Classe 2001, Giovanni ha già debuttato nel mondo della musica rap con due singoli: “Se mi scegli” e “Dose”. Non solo, ama suonare chitarra e pianoforte ed è seguitissimo sui social. Proprio su Instagram il figlio d’arte ha smentito la notizia scrivendo: “vedo scritto da giorni che farò Amici ma non è vero. Non è mai stata mia intenzione, tutto qui”.

Chi è Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci

Ma chi è Giovanni Antonacci? Occhi blu, ventun’anni, bolognese e nato sotto il segno del Toro, Giovanni ha una grandissima passione per la musica. Del resto non poteva essere diversamente visto che è cresciuto a pane e musica a stretto contatto con il papà Biagio Antonacci e il nonno Gianni Morandi, due numeri uno della musica italiana. Nonostante la giovanissima età, Giovanni si è fatto già conoscere nel mondo della musica pubblicando due singoli di discreto successo. Il primo si chiama “Se mi scegli” seguito da “Dose”.

Non solo, Giovanni lavora anche come speaker per le radio del gruppo RTL 102.5. Per chi non lo sapesse, il ragazzo è nato dall’amore tra Biagio Antonacci e dell’attrice Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi. Giovanni è cresciuto con la mamma e anni fa non prese molto bene la separazione dei genitori. Oggi ha ricostruito il rapporto con il papà.











