Giovanni Benevento, compagno Pamela Petrarolo/ “L’Uomo che amo ogni giorno di più”

Giovanni Benevento e Pamela Petrarolo: l’amore nato a 40 anni

Giovanni Benevento è il compagno di Pamela Petrarolo, naufraga de L’Isola dei Famosi 2022. La ex ragazza di Non è la Rai ha conosciuto Giovanni dopo il matrimonio naufragato con l’ex marito Gianluca Pea sposato nel 2001. Dal loro amore sono nate le due figlie Alice nel 2003 e Angelica nel 2016. Dopo la fine del matrimonio con Gianluca Pea, la Petrarolo ha ritrovato l’amore tra le braccia di Giovanni che ha 35 anni, 10 in meno rispetto alla showgirl, ma che ha saputo conquistarla.

“Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso. L’amore a quarant’anni così come i figli, sono un’esperienza nuova, consapevole e serena. Mi sento molto fortunata” – ha raccontato la cantante parlando del compagno a cui è legata da diversi anni.

Pamela Petrarolo, la dedica d’amore al compagno Giovanni Benevento

Ma chi è Giovanni Benevento, il compagno di Pamela Petrarolo? Sono davvero pochissime le informazioni sul fidanzato della ex ragazza di Non è la Rai che da diversi anni è felicemente innamorata del suo Giovanni. Un amore importante considerando la bellissima dedica d’amore che la Petrarolo ha fatto al compagno sui social. “Sei tutto quello che desideravo❤️” – ha scritto Pamela – “Sei l’Uomo che promette e poi mantiene…Sei l’Uomo che è sempre presente …Sei l’Uomo che amo ogni giorno di più ..”.

Poi la Petrarolo ha ricordato la grande emozione nel giorno della nascita della terza figlia Futura: “ricordo che emozione ho provato quando ti ho visto entrare in sala parto…i tuoi occhi erano spaventati ma nello stesso tempo pieno di gioia… Sei venuto accanto a me mi hai stretto la mano e mi accarezzavi la testa dicendomi che stavo andando alla grande…😅 Poco dopo il suo pianto alla vita…Futura amore di papà …. E li ti ho visto piangere per la prima volta di Gioia❤️ Ti Amo da impazzire ….Questi sono i ricordi , le immagini le emozioni che rimarranno per sempre indelebili nella mia testa”.











