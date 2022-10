Giovanni Di Gianfrancesco, chi è il marito Manuela Arcuri/ “Sposarci è sempre stato il nostro desiderio”

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: il matrimonio da sogno a Bracciano

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono marito e moglie. La coppia si è sposata con una cerimonia da favola a Bracciano per poi festeggiare con amici, parenti e colleghi nella splendida cornice del Castello degli Odescalchi. Un matrimonio da sogno per l’attrice che ha coronato il sogno di una vita. “Sposarci è sempre stato il nostro desiderio. Ma prima abbiamo pensato a fare un figlio” – ha detto proprio l’attrice che nel giorno più bello della sua vita ha escluso diverse persone tra cui Gabriel Garko, il suo ex fidanzato. Il motivo? A spiegarlo è stata proprio l’attrice: “ho voluto che ci fossero le persone care che mi hanno dimostrato amicizia negli anni”. Tantissimi gli ospiti vip: Vittorio Sgarbi, Nathalie Caldonazzo, Beppe Convertini.

La coppia prima di pronunciare il lieto si aveva già concretizzato uno dei sogni più belli della vita: un figlio. Dal loro amore, infatti, è nato il piccolo Mattia che è la gioia più grande di mamma e papà.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco pronti ad allargare la famiglia?

“Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più” – ha detto proprio Manuela Arcuri parlando del figlio Mattia nato dall’amore con Giovanni Di Gianfrancesco.

Non solo, la Arcuri ha anche aggiunto: “non mi staccherò mai da lui. Ho desiderato questo rapporto come quello mio e di mia mamma, che di base è un’amica per me. Tra me e lui c’è questo tipo di rapporto, ed è veramente la mia vita. Non c’è amore più grande e più bello di quello di un figlio. Manuela e Giovanni non escludono la possibilità di allargare la famiglia un giorno. “Oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio lo farei un altro figlio. Anzi, ci stiamo anche un po’ provando. Vediamo se arriva. Se non dovesse arrivare, stavamo valutando l’ipotesi dell’adozione” – ha detto l’attrice.

